◇W杯アジア1次予選 日本ー中国（2026年2月26日 沖縄アリーナ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選3戦目で中国（同ランク27位）と対戦した。桶谷大ヘッドコーチ（HC、48）の初陣。前半は14点リードで折り返しながらも、第3Qに逆転を許した。

負けられないホーム2連戦。初戦となる中国戦のスタメンには、齋藤拓実（30＝名古屋D）、西田優大（26＝三河）、馬場雄大（30＝長崎）渡邊雄太（31＝千葉J）アレックス・カーク（34＝琉球）の5人が名を連ねた。

第1Q残り9分10秒にゴール下にカッティングした渡辺雄が豪快なダンクシュートを叩き込んでチーム初得点。さらに残り8分25秒には左ウイング付近から渡辺雄の3Pシュートで連続得点を挙げた。その後も富永啓生（25＝北海道）など途中出場の選手たちも躍動して、21―11と10点リードで終えた。

第2Q開始早々に2―4と相手に流れが傾きそうになった。残り8分28秒で桶谷HCはタイムアウトを取って流れを断ち切った。その後は残り5分44秒まで8―2のランでリードを広げて、前半はリードして折り返した。

しかし第3Qに“悪夢”が待っていた。第3Q開始早々に0ー13のランをくらうなど逆転を許した。このクオーター終了時に56―58と2点ビハインドで終えた。

ファンからは「バタバタしてる」「流れが悪い」「14点がすぐ溶けた…」「前半はなんだったんだ…」「後半の立ち上がり悪すぎ…」などの声が上がった。