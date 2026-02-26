8日に投開票が行われた「県知事選挙」を巡って自民党県連は、現職を支援した県議9人の処分を検討していることがわかりました。

党紀委員会が来月開催される予定だということです。

自民党県連が処分を検討しているのは、外間 雅広県議会議長ら県議9人です。

県知事選挙を巡っては、初当選を果たした平田 研氏と現職の大石知事の2人が自民党県連に対して、推薦願を提出。

県連は平田氏の推薦を決めて党本部に上申しましたが、党本部は告示直前「県内の政治状況が現職と新人に二分されている」として、自主投票としました。

これを受け、外間議長ら県議9人は大石知事の支援に回り、保守分裂の選挙戦となりました。

自民党の県議団は25日に「県連の決定への違反があった」として、9人の処分を来月開催予定の党紀委員会に諮ることを確認しました。

県連の中島幹事長は「違反に適切に対処しなければ、 今後の組織活動に影響がある」と説明しています。

大石知事を支援した県議の1人は「自主投票とした党本部の決定が最終決定と認識し、それに基づき行動したと主張する」としています。