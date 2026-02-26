本日の【上場来高値更新】 東鉄工、ヒビノなど116銘柄
本日の日経平均株価は、米株高や円安でリスク選好の買いが優勢となり、前日比170円高の5万8753円と3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は116社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正した東鉄工業 <1835> [東証Ｐ]、業務用音響・映像・照明機器の販売施工を行うアセントを子会社化するヒビノ <2469> [東証Ｓ]、伊藤忠によるＴＯＢ価格を上回って推移した伊藤忠食品 <2692> [東証Ｐ]など。そのほか、穴吹興産 <8928> [東証Ｓ]は8日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1835> 東鉄工 東Ｐ 建設業
<1871> ピーエス 東Ｐ 建設業
<1882> 東亜道 東Ｐ 建設業
<1930> 北陸電工 東Ｐ 建設業
<1944> きんでん 東Ｐ 建設業
<1946> トーエネク 東Ｐ 建設業
<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<1959> クラフティア 東Ｐ 建設業
<1968> 太平電 東Ｐ 建設業
<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業
<2224> コモ 東Ｓ 食料品
<2469> ヒビノ 東Ｓ サービス業
<2692> 伊藤忠食 東Ｐ 卸売業
<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ 小売業
<2751> テンポスＨＤ 東Ｓ 卸売業
<2768> 双日 東Ｐ 卸売業
<2802> 味の素 東Ｐ 食料品
<2875> 東洋水 東Ｐ 食料品
<2975> スターマイカ 東Ｐ 不動産業
<3104> 富士紡ＨＤ 東Ｐ 繊維製品
<3231> 野村不ＨＤ 東Ｐ 不動産業
<3277> サンセイラン 東Ｓ 不動産業
<3299> ムゲンＥ 東Ｓ 不動産業
<3402> 東レ 東Ｐ 繊維製品
<3407> 旭化成 東Ｐ 化学
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3482> ロードスター 東Ｐ 不動産業
<3563> Ｆ＆ＬＣ 東Ｐ 小売業
<3723> ファルコム 東Ｇ 情報・通信業
<3941> レンゴー 東Ｐ パルプ・紙
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4186> 東応化 東Ｐ 化学
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4205> ゼオン 東Ｐ 化学
<4220> リケンテクノ 東Ｐ 化学
<4231> タイガポリ 東Ｓ 化学
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4547> キッセイ 東Ｐ 医薬品
<4658> 日本空調 東Ｐ サービス業
<4732> ＵＳＳ 東Ｐ サービス業
<4972> 綜研化学 東Ｓ 化学
<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ ゴム製品
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5161> 西川ゴム 東Ｓ ゴム製品
<5333> ガイシ 東Ｐ ガラス土石製品
<5357> ヨータイ 東Ｐ ガラス土石製品
<5368> 日本インシュ 東Ｓ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5713> 住友鉱 東Ｐ 非鉄金属
<5714> ＤＯＷＡ 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5805> ＳＷＣＣ 東Ｐ 非鉄金属
<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属
<5869> 早稲田学習研 東Ｓ サービス業
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6085> アーキテクツ 東Ｇ サービス業
<6113> アマダ 東Ｐ 機械
<6146> ディスコ 東Ｐ 機械
<6226> 守谷輸送機 東Ｓ 機械
<6305> 日立建機 東Ｐ 機械
<6309> 巴工業 東Ｐ 機械
<6370> 栗田工 東Ｐ 機械
<6402> 兼松エンジ 東Ｓ 機械
<6455> モリタＨＤ 東Ｐ 輸送用機器
<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6590> 芝浦 東Ｐ 電気機器
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<6841> 横河電 東Ｐ 電気機器
<6857> アドテスト 東Ｐ 電気機器
<6954> ファナック 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<7131> のむら産業 東Ｓ 卸売業
<7235> 東ラヂ 東Ｓ 輸送用機器
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<7459> メディパル 東Ｐ 卸売業
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7581> サイゼリヤ 東Ｐ 小売業
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ 卸売業
<7729> 東京精 東Ｐ 精密機器
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ 精密機器
<7760> ＩＭＶ 東Ｓ 精密機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7912> 大日印 東Ｐ その他製品
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<7970> 信越ポリ 東Ｐ 化学
<7988> ニフコ 東Ｐ 化学
<7994> オカムラ 東Ｐ その他製品
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8058> 三菱商 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業
<8098> 稲畑産 東Ｐ 卸売業
<8137> サンワテク 東Ｐ 卸売業
<8157> 都築電 東Ｐ 情報・通信業
<8174> 日ガス 東Ｐ 小売業
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業
<8802> 菱地所 東Ｐ 不動産業
<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業
<8850> スターツ 東Ｐ 不動産業
<8928> 穴吹興産 東Ｓ 不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ 不動産業
<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9368> キムラユニテ 東Ｓ 倉庫運輸関連
<9823> マミーマート 東Ｓ 小売業
<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業
<9996> サトー商会 東Ｓ 卸売業
株探ニュース