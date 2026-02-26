　本日の日経平均株価は、米株高や円安でリスク選好の買いが優勢となり、前日比170円高の5万8753円と3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は116社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正した東鉄工業 <1835> [東証Ｐ]、業務用音響・映像・照明機器の販売施工を行うアセントを子会社化するヒビノ <2469> [東証Ｓ]、伊藤忠によるＴＯＢ価格を上回って推移した伊藤忠食品 <2692> [東証Ｐ]など。そのほか、穴吹興産 <8928> [東証Ｓ]は8日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1434> ＪＥＳＣＯ　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1835> 東鉄工　　　　東Ｐ　建設業
<1871> ピーエス　　　東Ｐ　建設業
<1882> 東亜道　　　　東Ｐ　建設業
<1930> 北陸電工　　　東Ｐ　建設業
<1944> きんでん　　　東Ｐ　建設業
<1946> トーエネク　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業

<1959> クラフティア　東Ｐ　建設業
<1968> 太平電　　　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<2224> コモ　　　　　東Ｓ　食料品
<2469> ヒビノ　　　　東Ｓ　サービス業
<2692> 伊藤忠食　　　東Ｐ　卸売業
<2705> 大戸屋ＨＤ　　東Ｓ　小売業
<2751> テンポスＨＤ　東Ｓ　卸売業
<2768> 双日　　　　　東Ｐ　卸売業
<2802> 味の素　　　　東Ｐ　食料品

<2875> 東洋水　　　　東Ｐ　食料品
<2975> スターマイカ　東Ｐ　不動産業
<3104> 富士紡ＨＤ　　東Ｐ　繊維製品
<3231> 野村不ＨＤ　　東Ｐ　不動産業
<3277> サンセイラン　東Ｓ　不動産業
<3299> ムゲンＥ　　　東Ｓ　不動産業
<3402> 東レ　　　　　東Ｐ　繊維製品
<3407> 旭化成　　　　東Ｐ　化学
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3482> ロードスター　東Ｐ　不動産業

<3563> Ｆ＆ＬＣ　　　東Ｐ　小売業
<3723> ファルコム　　東Ｇ　情報・通信業
<3941> レンゴー　　　東Ｐ　パルプ・紙
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学
<4205> ゼオン　　　　東Ｐ　化学
<4220> リケンテクノ　東Ｐ　化学
<4231> タイガポリ　　東Ｓ　化学
<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学

<4547> キッセイ　　　東Ｐ　医薬品
<4658> 日本空調　　　東Ｐ　サービス業
<4732> ＵＳＳ　　　　東Ｐ　サービス業
<4972> 綜研化学　　　東Ｓ　化学
<5105> ＴＯＹＯ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5161> 西川ゴム　　　東Ｓ　ゴム製品
<5333> ガイシ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5357> ヨータイ　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5368> 日本インシュ　東Ｓ　ガラス土石製品

<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5713> 住友鉱　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5714> ＤＯＷＡ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5805> ＳＷＣＣ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<5869> 早稲田学習研　東Ｓ　サービス業
<6013> タクマ　　　　東Ｐ　機械
<6085> アーキテクツ　東Ｇ　サービス業
<6113> アマダ　　　　東Ｐ　機械

<6146> ディスコ　　　東Ｐ　機械
<6226> 守谷輸送機　　東Ｓ　機械
<6305> 日立建機　　　東Ｐ　機械
<6309> 巴工業　　　　東Ｐ　機械
<6370> 栗田工　　　　東Ｐ　機械
<6402> 兼松エンジ　　東Ｓ　機械
<6455> モリタＨＤ　　東Ｐ　輸送用機器
<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6504> 富士電機　　　東Ｐ　電気機器
<6507> シンフォニア　東Ｐ　電気機器

<6516> 山洋電　　　　東Ｐ　電気機器
<6590> 芝浦　　　　　東Ｐ　電気機器
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6841> 横河電　　　　東Ｐ　電気機器
<6857> アドテスト　　東Ｐ　電気機器
<6954> ファナック　　東Ｐ　電気機器
<6981> 村田製　　　　東Ｐ　電気機器
<7131> のむら産業　　東Ｓ　卸売業
<7235> 東ラヂ　　　　東Ｓ　輸送用機器
<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器

<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7459> メディパル　　東Ｐ　卸売業
<7460> ヤギ　　　　　東Ｓ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7581> サイゼリヤ　　東Ｐ　小売業
<7608> ＳＫジャパン　東Ｓ　卸売業
<7729> 東京精　　　　東Ｐ　精密機器
<7735> スクリン　　　東Ｐ　電気機器
<7741> ＨＯＹＡ　　　東Ｐ　精密機器
<7760> ＩＭＶ　　　　東Ｓ　精密機器

<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器
<7912> 大日印　　　　東Ｐ　その他製品
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<7970> 信越ポリ　　　東Ｐ　化学
<7988> ニフコ　　　　東Ｐ　化学
<7994> オカムラ　　　東Ｐ　その他製品
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8058> 三菱商　　　　東Ｐ　卸売業
<8061> 西華産　　　　東Ｐ　卸売業
<8081> カナデン　　　東Ｐ　卸売業

<8098> 稲畑産　　　　東Ｐ　卸売業
<8137> サンワテク　　東Ｐ　卸売業
<8157> 都築電　　　　東Ｐ　情報・通信業
<8174> 日ガス　　　　東Ｐ　小売業
<8630> ＳＯＭＰＯ　　東Ｐ　保険業
<8802> 菱地所　　　　東Ｐ　不動産業
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<8850> スターツ　　　東Ｐ　不動産業
<8928> 穴吹興産　　　東Ｓ　不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ　東Ｐ　不動産業

<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9368> キムラユニテ　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9823> マミーマート　東Ｓ　小売業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業
<9996> サトー商会　　東Ｓ　卸売業

株探ニュース