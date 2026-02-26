元NHKアナウンサー中川安奈が2月25日、自身のInstagramで妹との“密着2ショット”写真を公開。大きな目元と整った端正な顔立ちはまるで双子のようで、“美人姉妹”と評判になっている。

芸能担当記者が語る。

「顔を寄せ合う姿からは、仲の良さを感じさせます。これは横浜の音楽アリーナ『Kアリーナ横浜』の前で撮られた1枚で、中川さんも仕事モードではない、自然体の笑顔が印象的です」

NHK時代の2024年、パリ五輪中継で着用した衣装が「裸に見える」と話題を呼び、抜群のプロポーションとともにネットを沸かせた中川。昨年4月にホリプロに所属。タレントに転身した今もそのスタイルは健在だが、今回の投稿ではそんな姉の美貌に引けを取らない妹にも注目が集まっており、

Xでは、

《妹めっちゃ可愛い》

《妹さんデビューして！》

と、芸能界デビューを望む声まで寄せられている。この日、2人が訪れたのはロックバンド『ワンリパブリック（One Republic）』の日本公演。“自称”洋楽オタクという中川が自らチケットを入手し、妹を誘ったという。

「中川さんは、『小学5年生からiPodで洋楽を聴きまくっていた』と振り返り、『実はライブは数えられるくらいしか行ったことがなく、しかもこれまではすべて家族や友人に誘ってもらっての参加でした！』と告白。今回は偶然来日を知り、自らチケットを取ったそうです」（同前）

投稿には、開演前のアリーナ客席に座る中川の姿も。ツアーTシャツに、さりげなく太ももがのぞくミニスカートを合わせた装いで、カジュアルさの中にも“計算された私服感”が光る。

「ライブを心待ちにしている、素の表情が垣間見えますよね。“推し活を全力で楽しむ姿”に親近感を覚えるファンも多いでしょう」

中川はそんな妹とのプライベートを満喫しているようだ。放送作家はこう語る。

「インスタを見ると、他のアーティストの公演にもよく一緒に足を運んでいる様子が分かります。もちろん音楽だけでなく、東京ディズニーシーを訪れるなど、姉妹での時間を大切にしているようですね」

気になるのは妹の今後だ。

「以前にはアメリカの人気歌手、クリスティーナ・アギレラのヒット曲『What A Girl Wants』を《妹とハモってみました》とする音声を公開したこともありました。その際、《妹とは好きな音楽も似ているので、いっしょにいると、突然こういう遊びが始まることがあります》と告白。

妹は、中川さんに劣らぬ歌声を響かせていました。つまりビジュアルだけでなく表現力も感じさせる存在。芸能関係者の食指が動いても不思議ではありません」（前出・放送作家）

妹の“表舞台”進出を期待する声は、今後さらに高まりそうだ。