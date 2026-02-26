トリノ五輪女子フィギュアスケート代表の安藤美姫さん（38）が26日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演。ミラノ・コルティナ五輪のペアで日本勢初の金メダルに輝いた“りくりゅう”三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が2人の関係性について語ったことを受けて、自身の考えを明かした。

りくりゅうペアは25日、日本記者クラブで行われた会見で「兄妹？友人？夫婦漫才？」と関係性を聞かれ、三浦は「それを超えているよね。一緒にいて当たり前、家族みたいな」と返答。2人で「ご想像にお任せします」と笑い、明言を避けつつ含みを持たせた。

安藤さんは「彼ら彼女らだけの問題で外部が気にすることでもないと思うし、彼らの人生をそのまま応援してくれる方向で、あまりそっちばかりフォーカスして欲しくない」とし、「本当に一言では表せない、パートナーっていう言葉が一番しっくりくるんじゃないかなと思う」と語る。

2012年世界選手権のペアで銅メダルを獲得し、今大会“神解説”として話題となった高橋成美さんが「もし（2人の関係が）恋愛とかだったら嫌な気持ちになるんですか？」と疑問をズバリ口にすると、MCの恵俊彰は「ならないんじゃないですか」。

これを聞いていた安藤さんは「今は絶対ならないけど、昔の考えだと“アスリートは恋愛するな”みたいな風潮があったから。私は経験をしているので」と自身の現役の頃を振り返り、「時代の流れも、プライベートも応援してアスリートとしてもっていう動きにはなってきているが、やっぱりそういう考えの方はまだ一部おられる」と恋愛をタブー視する考えもまだ残っていると話した。

そして「私の時と違って、メディアさんにしっかりと守りながらアスリートとしてりくりゅうを支えてほしいなと思う」とし、「新聞もそれがキャッチ―だから載っていたのが、私はうん？ってなっちゃいました」と報道のやり方に注文を付けていた。