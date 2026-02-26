女優の長澤まさみが2月25日、Instagramを更新。1枚の写真をアップした。

長澤は光沢のある真っ赤なコートを着て、右手には広げたハンカチ。白いストッキングで、上げた左足からは “脚線美” がのぞく。背景は真っ白な壁で、どうやら撮影スタジオのようだ。

この投稿には、女性ファッション誌やスタイリストらのタグがつけられており、長澤からのコメントはないものの、春向けのファッション誌の撮影のワンシーンと思われる。

長澤は、翌26日の朝にもInstagramを更新。オーバーサイズのベージュカラーのジャケットに、首まわりに白いニットを巻いた長澤がこちらを見ている、スタイリッシュな1枚の写真をアップした。この投稿には、ただひと言《Hi》とだけコメントがつけられている。

この連日の投稿に、Instagramのコメント欄には《最近、投稿多くて嬉しい》などの声が多数寄せられている。また、25日の写真には《なんか気になるのポーズ》という声もみられる。

長澤は、2026年1月1日、映画監督・福永壮志氏との結婚を発表。1月14日にInstagramを更新し、《ありがとう♡謝謝大家♡Thanks a lot ♡》とファンに向けてコメントしている。今回の投稿は、それ以来となる。

「長澤さんはInstagramの更新を頻繁におこなう方ではありません。長澤さんがInstagramを始めたのは2023年11月ですが、投稿は1件だけで、その後、突然 “全削除” されてしまいました。

再開したのは2024年12月。ただ、投稿はこれまでわずか15件で、連日の投稿は珍しい。その投稿も、ファッション誌の撮影のときのものや、映画の宣伝などで、プライベートをうかがわせるものはありません。

CMなどでは庶民的な印象もある長澤さんですが、プライベートはきわめて謎に包まれており、元日の結婚発表も、マスコミはまったくのノーマーク、寝耳に水でした」（芸能記者）

長澤といえば、もうひとつ話題になっているのが、2月24日からオンエアが始まった「カルピス」の新テレビCMだ。長澤は2005年から「カルピス」のCMに出演しており、新CMではかつての懐かしい映像も織り込まれている。

長澤は新CMのメイキング映像のなかで、「初めて撮影をしたときは、もう青春真っ只中という感じでした」と、当時を振り返っている。長澤が初めて「カルピスウォーター」のCMに出演したのは18歳のときだった。

38歳になり、日本を代表する女優となって、結婚もした長澤。公私ともに充実期を迎えているようだ。