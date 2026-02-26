ミラノ五輪・スピードスケート解説の高木菜那、「衣装は全て自前」 スーツ姿を披露
ミラノ五輪でスピードスケートの解説を務めた高木菜那が25日、自身のインスタグラムを更新。会場でのオフショットを公開した。
【写真】衣装は全て自前だったという高木菜那 2枚目の写真では「にやにや」
高木は「レース前。真剣な表情で選手達のW-UPを見ていると思いきや… にやにや。笑」とつづり、リンクサイドでウォーミングアップを見守る姿を披露。続けて、2枚目では、笑顔の写真を公開し、「真剣な顔は10秒しか出来ませんでした」「現役の時はもっと真剣な顔できてたのに… カメラ向けられるとすぐふざけちゃうらしい」と、おちゃめな一面ものぞかせた。
投稿では、ブラウンのスーツ姿も公開。「そして衣装は全て自前で頑張りましたー 」と明かし、「このスーツもお気に入り」と、つづっていた。
※高木菜那の高は正式には「はしごだか」
引用：「高木菜那」インスタグラム（＠nana.takagi）
