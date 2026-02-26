『孤独のグルメ』約3年半ぶり新シーズン、4.3スタート 松重豊「退場するタイミングとしては最適な局面ではありますが」
松重豊主演ドラマ『孤独のグルメ Season11』が、テレビ東京系にて４月３日より毎週金曜24時12分に放送されることが決まった。レギュラーシーズンとしては2022年10月に放送されたSeason10以来、約3年半ぶりの新シーズンとなる。
【写真】激似？ 井之頭五郎がフィギュアに！ 「真冬の満腹セット」ビジュアル
主演の松重は「シリーズも10回を数え、スピンオフの『それぞれの孤独のグルメ』もやったうえで、昨年『劇映画 孤独のグルメ』の公開も終えました。退場するタイミングとしては最適な局面ではありますが、諸事情により続投します。運命に抗うことなく受け入れること。目の前に出された料理を食べ切ること。これも人生なのだ。いや、こういう人生だったのだ…。シーズン11、やります」とコメントした。
原作・久住昌之、画・谷口ジローの同名漫画をもとにドラマ化した本作は、輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重）が営業先で見つけた食事どころにふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマ。
2012年に放送をスタート、食欲をそそる料理と松重が演じる五郎の大胆な「食べっぷり」や「心の声」が話題となった。2025年には松重自らが監督・脚本・主演を務める『劇映画 孤独のグルメ』が公開された。韓国では『孤独のグルメ』をきっかけに “孤食”を単なる“独りで食べる飯”ではなく、“独りで自由気ままに食を楽しむ至福の時間”と食文化の概念まで変えてしまうほどの社会現象に発展した。
Season11の放送決定を記念し、Blu‐ray＆DVD BOXの特典映像として収録されている『孤独のグルメ Season10』のメイキングコンテンツなどをTVerほか配信プラットフォームにて期間限定で特別公開。また、新シーズン放送に先駆け、過去のシリーズも随時配信される予定だ。
ドラマ24『孤独のグルメ Season11』は、テレビ東京系にて4月3日より毎週金曜24時12分放送。
※スタッフコメントは以下の通り。
■テレビ東京 ドラマ制作部 小松幸敏（プロデューサー）
放送開始から14年と人気も認知も増し、撮影中に沢山の声援を頂く中で、「いつから放送ですか？」と聞かれることも多々ありました。情報解禁前は濁してお返事しかできませんでしたが、お待たせしました！
約3年半ぶりのレギュラーSeasonですが、「気負わず」「変わらず」ただただ美味しいグルメを探求し12話を走り切ります。
「ふらっとQUSUMI」も3年半ぶりに帰ってきます。久住先生が何を選び、何を食べるかも是非お楽しみに！
【写真】激似？ 井之頭五郎がフィギュアに！ 「真冬の満腹セット」ビジュアル
主演の松重は「シリーズも10回を数え、スピンオフの『それぞれの孤独のグルメ』もやったうえで、昨年『劇映画 孤独のグルメ』の公開も終えました。退場するタイミングとしては最適な局面ではありますが、諸事情により続投します。運命に抗うことなく受け入れること。目の前に出された料理を食べ切ること。これも人生なのだ。いや、こういう人生だったのだ…。シーズン11、やります」とコメントした。
2012年に放送をスタート、食欲をそそる料理と松重が演じる五郎の大胆な「食べっぷり」や「心の声」が話題となった。2025年には松重自らが監督・脚本・主演を務める『劇映画 孤独のグルメ』が公開された。韓国では『孤独のグルメ』をきっかけに “孤食”を単なる“独りで食べる飯”ではなく、“独りで自由気ままに食を楽しむ至福の時間”と食文化の概念まで変えてしまうほどの社会現象に発展した。
Season11の放送決定を記念し、Blu‐ray＆DVD BOXの特典映像として収録されている『孤独のグルメ Season10』のメイキングコンテンツなどをTVerほか配信プラットフォームにて期間限定で特別公開。また、新シーズン放送に先駆け、過去のシリーズも随時配信される予定だ。
ドラマ24『孤独のグルメ Season11』は、テレビ東京系にて4月3日より毎週金曜24時12分放送。
※スタッフコメントは以下の通り。
■テレビ東京 ドラマ制作部 小松幸敏（プロデューサー）
放送開始から14年と人気も認知も増し、撮影中に沢山の声援を頂く中で、「いつから放送ですか？」と聞かれることも多々ありました。情報解禁前は濁してお返事しかできませんでしたが、お待たせしました！
約3年半ぶりのレギュラーSeasonですが、「気負わず」「変わらず」ただただ美味しいグルメを探求し12話を走り切ります。
「ふらっとQUSUMI」も3年半ぶりに帰ってきます。久住先生が何を選び、何を食べるかも是非お楽しみに！