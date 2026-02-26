【ユニクロ値下げ】で大当たり見つけた！ 今 → 春に大活躍しそう♡「優秀カーデ」

春のワードローブにあると便利なのが、サッと羽織ってサマ見えが狙えるカーディガン。今買うなら【ユニクロ】のお値下げアイテムが狙い目です。即戦力になってくれるうえ、きれいめにもカジュアルにも振りやすいシンプルなデザインで、デイリーコーデの相棒になる予感。

春まで着まわしやすいシンプルカーデ

【ユニクロ】「スムースコットンVネックショートカーディガン」\1,990（税込・セール価格）

シンプルなVネックデザインで、オンオフ問わず着まわしやすいカーディガン。ショート丈でボトムスとのバランスも取りやすく、コーデに迷ったときの救世主になってくれそう。公式サイトによると「肌ざわりのよいコットン100%素材」とのことで、着心地のよさにも期待できます。

洗練された大人のブラックコーデ

こちらはVネックカーデのブラックをプルオーバー風に着こなしたコーデ。重たく見えがちなブラックコーデも、首元をすっきり見せると程よい抜け感のある着こなしを楽しめます。スラックス合わせで上品にまとめベルトでメリハリをつければ、すっきり見えも狙えそう。パンプスやアクセサリーで大人らしく仕上げるのがgood。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ko.wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M