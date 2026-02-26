「掃除しろ！」自分のことを棚に上げ続ける夫 → 息子たちに【週末の大掃除】を強要するも、反撃に遭い！？
筆者の友人・H奈の夫は、自分のことを棚に上げ、他人を悪く言う癖があるそうです。自分は何も家事を手伝わないのに、息子たちには大掃除を強要。そんな父親の態度に、成長した息子たちが反撃したエピソードをご紹介しましょう。
強要
私の夫は、自分のことを棚に上げる癖があります。
自分は何も家事をしないくせに、息子たちにいつも言うのは「週末は自分の部屋の大掃除をしろ！」ということ。
毎週毎週大掃除をしろと言われ続けている息子たちは「はいはい」と聞き流していました。
先週末、夫は留守中の次男の部屋へ無断で立ち入り「部屋が汚い！」と騒ぎ出しました。
次男は高校生です。
部活やアルバイトで忙しくしていて、なかなか家にいる時間はありません。
私が掃除機をかけるぐらいはやっていたのですが、夫はそれも気に入らなかったのか「自分の部屋ぐらい自分で掃除しろ！」とアルバイトから帰ってきたばかりの次男を怒鳴りつけたのです。
反撃
次男が面倒臭そうに「うるさいなぁ」と言うと、夫は激怒！
「毎週掃除はきちんとしろって言ってるだろ！」と大声を出すと、次男は明らかに怒った様子で「人の揚げ足ばっかりとるなよ！ 自分は何もしないくせに！」と言い返したのです。
大学生の長男も高校生の次男も、それぞれ忙しくしています。
私が見る限り、決して不衛生な状態ではなく、ごみ捨てや洗濯など最低限のことはできていました。
次男の言う通り、夫は口を出すばかりで、自分は何もしません。
「トイレが汚れてる」「風呂が汚い」など、私に言うだけで、自分がやろうとはしなかったのです。