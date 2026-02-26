「掃除しろ！」自分のことを棚に上げ続ける夫 → 息子たちに【週末の大掃除】を強要するも、反撃に遭い！？

筆者の友人・H奈の夫は、自分のことを棚に上げ、他人を悪く言う癖があるそうです。自分は何も家事を手伝わないのに、息子たちには大掃除を強要。そんな父親の態度に、成長した息子たちが反撃したエピソードをご紹介しましょう。

強要

私の夫は、自分のことを棚に上げる癖があります。

自分は何も家事をしないくせに、息子たちにいつも言うのは「週末は自分の部屋の大掃除をしろ！」ということ。

毎週毎週大掃除をしろと言われ続けている息子たちは「はいはい」と聞き流していました。

先週末、夫は留守中の次男の部屋へ無断で立ち入り「部屋が汚い！」と騒ぎ出しました。

次男は高校生です。

部活やアルバイトで忙しくしていて、なかなか家にいる時間はありません。

私が掃除機をかけるぐらいはやっていたのですが、夫はそれも気に入らなかったのか「自分の部屋ぐらい自分で掃除しろ！」とアルバイトから帰ってきたばかりの次男を怒鳴りつけたのです。

反撃

次男が面倒臭そうに「うるさいなぁ」と言うと、夫は激怒！

「毎週掃除はきちんとしろって言ってるだろ！」と大声を出すと、次男は明らかに怒った様子で「人の揚げ足ばっかりとるなよ！ 自分は何もしないくせに！」と言い返したのです。

大学生の長男も高校生の次男も、それぞれ忙しくしています。

私が見る限り、決して不衛生な状態ではなく、ごみ捨てや洗濯など最低限のことはできていました。

次男の言う通り、夫は口を出すばかりで、自分は何もしません。

「トイレが汚れてる」「風呂が汚い」など、私に言うだけで、自分がやろうとはしなかったのです。