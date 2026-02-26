大人仕様にアップデートされた【ミリタリー & ワーク系ブルゾン】をマーク

季節の変わり目に頼れるのは、機能性とデザイン性を兼ね備えたブルゾン。MA-1をモダンに刷新した別注モデルや、フェミニンなAラインを描くジャケット、遊び心あるチェック柄が覗くバルーンコートなど、主役級アイテムが揃いました。

【RHC ロンハーマン】MA-1が甘辛MIXの主役に。別注で叶える大人の最旬シルエット

「ALPHA INDUSTRIES × RHC Reversible MA-1 Jacket」各\31,900

アメリカのミリタリーウェアブランド【アルファ インダストリーズ】が誇る機能性はそのままに、今の気分に寄り添う絶妙なショート丈 & ボリューム袖へと【RHC ロンハーマン】が別注。ヴィンテージな風格を漂わせつつ、女性らしく着こなせる特別なMA-1に。カラーは、上品なベージュとシックなブラックの2色展開でリバーシブル仕様。

【ユナイテッドアローズ】優美なAラインシルエットで上品に進化したMA-1

「別注MA―1 ジャケット」各\57,200【ザ リラクス】

別注としてゼロから作成したMA-1は、毎シーズン展開している人気アウター。優美なAラインシルエットがカジュアルな中にフェミニンな印象をプラス。前後差のある着丈やラウンドした裾がひねりを効かせています。ピンバッジが付属。

【フリークス ストア】バルーンフォルム & チェック柄裏地で差をつける！

「配色 チェック ダブル襟 バルーンコート」各\12,980

裾に自然な膨らみを持たせたバルーンフォルムがユニークなショートコート。ジッパー & ボタンの前立て仕様で、開けても閉じてもバランスよく着られます。襟の裏はチェック柄で、さりげなくのぞくチェックがデザインに奥行きをプラス。

【RHC ロンハーマン】時を重ねたような風合いを。ニュアンスで魅せるヴィンテージライクな1枚

「フィブリルジャケット」各\50,600

マットな光沢感と着込んだようなクタッとした表情が魅力のキュプラ地のジャケット。オーバーシルエットながら、素材特有の柔らかな落ち感が動くたびに女性らしいしなやかさを演出します。袖を通すだけで生まれる計算されたこなれ感と絶妙な抜け感は、春の軽やかな装いに奥行きをプラスします。

【ガリャルダガランテ】少しの雨なら安心！ シルエットを調整できるハイカラーブルゾン

「ハイカラーブルゾン」\39,600

弱撥水加工で汚れに強く、少しの雨なら着用できるジップブルゾンは【ガリャルダガランテ】のママインフルエンサーが企画。裾には気分やスタイリングに合わせてシルエットを調整できるドローコードが付いているほか、ボタン付きの袖口で作業中もずれ落ちにくく、ポケットを4つも備えており便利。ママ目線で嬉しい仕様です。

【RHC ロンハーマン】無骨さを削ぎ落とした、クリーンに纏う大人のレザースタイル

「フェイクレザー ジャケット」\47,300

オーバーシルエットのブルゾンは、ヴィンテージの趣を感じさせる柔らかなフェイクレザーの質感が鍵。特有のしぼ感と上品な光沢が、カジュアルな中にもリッチな奥行きを演出します。装飾を最小限に抑えたミニマルなデザインのためレザー特有のハードさが和らぎ、クリーンな印象に。ゆとりのあるサイズ感で、厚手のニットやスウェットの上からもスマートに羽織れます。

カジュアルな中にも洗練されたこだわりが光るアウターは、冬から春への端境期を軽やかに彩ります。シルエットや細部のディテールにこだわった特別な1着を味方につけて、春のスタイルを自分らしくアップデートしてみませんか。

※価格はすべて税込みです