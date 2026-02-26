『DOWNTOWN＋』山田孝之＆赤西仁が登場 “サンノミ”で本音トーク
ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」の公式Xが、26日に更新。3月6日配信の「サシノミ」に、山田孝之＆赤西仁が出演することが発表された。
【写真】まさか！『DOWNTOWN＋』山田孝之＆赤西仁が登場
Xでは「クローズドな空間で、1対1の“サシ”ではなく、1対2の“サン人”でお酒を飲み交わす。一杯、また一杯と進むにつれて肩の力が抜け、仕事の話からくだらない話まで、飾らない言葉が自然に行き来する。3人だからこそ会話は広がり、思わぬ脱線も生まれ、メディアでは見せない顔がふと垣間見える」と紹介。
続けて「果たして、この“サンノミ”で生まれる会話は、どこへ辿り着くのか……。記念すべき初回は、山田孝之と赤西仁が登場。意外な3人の顔合わせて、本音の会話を交わしあう」と伝えている。
