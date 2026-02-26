水谷隼、11歳の愛娘＆義父とTV共演＆ガチ卓球プレーに反響 「大きな娘さんおるんやな」「芦田愛菜ちゃんに似てるんだけど？」
元卓球メダリストの水谷隼（36）が、26日放送のTBS系『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』スペシャル（後7：00）に出演し、愛娘とテレビ共演を果たした。
【写真＆動画】水谷隼、11歳の愛娘＆義父の前でガチ卓球プレー
水谷がおじさんに変装して街の大会に参戦する企画で、以前敗北した因縁の相手と再び対決することに。11歳の娘・茉莉花さん、さらに義理の父も応援に駆けつけた。
中学生の近畿王者を相手に劣勢になると、「完全解放100％」と世界レベルのサーブを披露。さらに「150％」にまで上げて、サーブをわざとネットに当て、相手を翻ろうするワザまで披露した。
決勝では、前回敗北した鰐石先輩を相手に「娘の前でリベンジします」と、“モニタリング史に残る熱戦”。まさに、世界レベルの激闘の末に勝利してみせた。
茉莉花さんは「想像していたよりも強かったです、お父さん」と感想。水谷から「惚れ直した？」と聞かれると、「惚れてはない」と笑わせていた。
SNSでは「水谷隼さんの娘さんかわいい」「大きな娘さんおるんやな」「芦田愛菜ちゃんに似てるんだけど？」「水谷隼選手の卓球やっぱすごいなぁ！」など、多数の声が寄せられた。
