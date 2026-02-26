シーズンが中断期間となっている、りそなグループB1「長崎ヴェルカ」は26日、練習をメディアに公開しました。

初のチャンピオンシップ進出に向けて、リーグは残り21試合となっています。

26日、メディアに練習を公開したB1長崎ヴェルカ。

来月7日に再開するリーグ戦に向けて、今週から全体練習が始まりました。

ワールドカップのアジア地区予選に向けて、日本代表の活動に参加している馬場 雄大選手や川真田 紘也選手、韓国代表のイ・ヒョンジュン選手を除く選手たちが、リラックスした雰囲気で順調な調整ぶりをアピールしました。

（マオールHC）

「選手が7日間休むことができたのは大事なことで、今はスピード感やリズム感を戻す期間」

今シーズン60試合のうちの39試合を消化して33勝6敗。

西地区首位に立つヴェルカ。

好調を支えているのは、ディフェンスの強度の高さです。

相手からボールを奪うスティールは、リーグトップを記録。

ポイントガードとしてチームのディフェンスを引っ張る熊谷 航選手は、良いディフェンスからの速攻が勝ち星につながっていると話します。

（熊谷 航選手）

「彼ら(対戦相手が)もらいたい位置で、(ボールを)もらわせない。少しでも遅らせることができれば、(相手の)リズムが崩れていくイメージがあるので、ディフェンスでも常にアタックしていきたい」

リーグは、残り21試合。

ヴェルカスタイルを体現して目指すのは、初めてのCS＝チャンピオンシップ出場。

そしてその先の「日本一」です。

（山口 颯斗選手）

「初のCS(チャンピオンシップ)が狙える位置に来ているので、まず出場することが1番。地区優勝してホームで2試合、1回戦と2回戦をCSホームでできたら」

（マオールHC）

「首位だが、現時点での順位は気にしない。常に毎日、自分たちのベストを尽くす。まだまだ我々は成長できることはたくさんあるので、さらなる成長を目指すのみ」

運命の終盤戦に向けて、次節は来月7日と8日「アルバルク東京」と対戦します。