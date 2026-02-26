「イケメンなのジワる」ゴー☆ジャス、宇宙海賊ではない姿が話題！ 「いつもに増して爆裂メロくて滅」
お笑いタレントのゴー☆ジャスさんは2月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。宇宙海賊以外の姿を披露し、話題となっています。
【写真】ゴー☆ジャスの宇宙海賊ではない姿
「幻影旅団入った？」ゴー☆ジャスさんは「今日の仕事は宇宙海賊ではありませんでした」とつづり、自撮りショットを投稿。いつもの宇宙海賊の衣装ではなく、白いシャツにネクタイを締めた姿で写っています。メイクはいつもと同じですが、服装が異なるだけで印象がガラリと変わるのが不思議です。
ファンからは「宇宙海賊ニキイケメンなん、、？」「イケメンなのジワる」「いつもに増して爆裂メロくて滅」や「平成V系バンドみがある」「デビルハンターですか？」「幻影旅団入った？」といった声が寄せられました。
ダウンジャケット姿も披露13日の投稿では「日の出待ち、、、ロケ車住宅地でエンジンかけれず極寒の車内、、、からのキメ顔」とつづり、ダウンジャケットを着用した姿を披露したゴー☆ジャスさん。ダウンジャケットの下にはいつもの宇宙海賊の衣装を着用しています。気になった人はチェックしてみてくださいね。(文:堀井 ユウ)
