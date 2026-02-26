「ユニクロ」のきれい色ニットでつくる「春の大人カジュアルコーデ」を3点ご紹介します。※画像出典：WEAR

きれい色が目をひく「ユニクロ」の春色ニットコーデ

春に気持ちよく着られる「コットン100％」素材のニット。中でも、おしゃれで顔色を明るく見せてくれるユニクロの「きれい色ニット」でつくる、大人カジュアルコーデをご紹介します。

1. Vネックのショート丈カーデはフレッシュな赤を


写真で着ているのは、フレッシュな赤い色が目をひく「スムースコットンVネックショートカーディガン」です。鮮やかな色はシンプルなワンツーコーデもサマ見えするうえ、肩や腰に巻いてアクセントとしても使えるので便利。

ショート丈はワイドパンツやロングスカートとも相性抜群。上半身をコンパクトに、 脚を長く見せてくれて、スタイルアップ効果も期待できます。

ゆとりのある身幅でもダボッとし過ぎない形なので、肌寒い日は上からマウンテンパーカーやスプリングコートがスムーズに羽織れます。

2. 甘過ぎずクリーンに着られる白っぽピンク


写真はスウェットのようなデザインでこなれて見える、ユニクロ シーの「スムースコットンクルーネックセーター」です。中でもこのピンクは少し白っぽい色合いで、甘くなり過ぎずクリーンに仕上がる大人向けニットです。

ボトムスには白のナイロンパンツを合わせて、爽やかなカジュアルコーデに。足元には先シーズンに発売された同じユニクロ シーの厚底ローファーを合わせて、着こなしを引き締めています。

このニットはグリーンやブルー、レッドなどきれい色が豊富なため、お好みのカラーを見つけてみてくださいね。

3. これ1枚で今っぽい！ ライトブルーのポロニット


写真は、トレンドの襟つきニット「スムースコットンポロセーター」です。胸元のボタンを留めるときちんと感が出たり、開けると首もとの抜け感がアップしたりと、顔まわりの印象を変えられる優秀ニットです。

ベースのライトブルーにホワイトとブラウンの細いボーダーが入った、爽やかなきれい色ニット。ボトムスは同じブルー系のデニムはもちろん、ブラウン系も合わせやすく、春らしく軽やかにまとまります。

ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)