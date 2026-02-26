【ユニクロ】顔色も気分もぱっと明るく！きれい色ニットでつくる「大人の春のカジュアルコーデ」3選
きれい色が目をひく「ユニクロ」の春色ニットコーデ春に気持ちよく着られる「コットン100％」素材のニット。中でも、おしゃれで顔色を明るく見せてくれるユニクロの「きれい色ニット」でつくる、大人カジュアルコーデをご紹介します。
1. Vネックのショート丈カーデはフレッシュな赤を
写真で着ているのは、フレッシュな赤い色が目をひく「スムースコットンVネックショートカーディガン」です。鮮やかな色はシンプルなワンツーコーデもサマ見えするうえ、肩や腰に巻いてアクセントとしても使えるので便利。
ゆとりのある身幅でもダボッとし過ぎない形なので、肌寒い日は上からマウンテンパーカーやスプリングコートがスムーズに羽織れます。
2. 甘過ぎずクリーンに着られる白っぽピンク
写真はスウェットのようなデザインでこなれて見える、ユニクロ シーの「スムースコットンクルーネックセーター」です。中でもこのピンクは少し白っぽい色合いで、甘くなり過ぎずクリーンに仕上がる大人向けニットです。
ボトムスには白のナイロンパンツを合わせて、爽やかなカジュアルコーデに。足元には先シーズンに発売された同じユニクロ シーの厚底ローファーを合わせて、着こなしを引き締めています。
このニットはグリーンやブルー、レッドなどきれい色が豊富なため、お好みのカラーを見つけてみてくださいね。
3. これ1枚で今っぽい！ ライトブルーのポロニット
写真は、トレンドの襟つきニット「スムースコットンポロセーター」です。胸元のボタンを留めるときちんと感が出たり、開けると首もとの抜け感がアップしたりと、顔まわりの印象を変えられる優秀ニットです。
ベースのライトブルーにホワイトとブラウンの細いボーダーが入った、爽やかなきれい色ニット。ボトムスは同じブルー系のデニムはもちろん、ブラウン系も合わせやすく、春らしく軽やかにまとまります。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)