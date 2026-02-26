知人の高齢男性を殴打か…大阪府立高講師の女（48）を傷害容疑で逮捕　男性はその後死亡…急性硬膜下血腫も確認　暴行との因果関係など捜査　大阪・淀川区

大阪市淀川区で男性を殴打し、右まぶた打撲などのケガをさせたとして、府立高校講師の女（４８）が傷害容疑で逮捕されました。



男性はその後死亡していて、府警はケガと死亡の因果関係などを捜査する方針です。



▽搬送先で死亡急性硬膜下血種や肋骨骨折が…



大阪府警が２月２６日に傷害容疑で逮捕したのは、大阪市淀川区在住で、大阪府立の高校で講師として勤務する女（４８）です。



府警によると女は、２月１８日ごろから２１日ごろまでの間に、淀川区の集合住宅一室で住人の男性を拳で殴り、右目のまぶたの打撲などのケガをさせた疑いが持たれています。





男性は女の知人で、年齢は７２歳とみられています。取り調べに対し女は、「今回私が殴打してできた傷ではありません」と容疑を否認しています。２月２４日に、女が「男性の意識がありません」と消防に通報。男性は搬送先の病院で死亡が確認されていました。医師の所見では、男性の死亡は外因で、急性硬膜下血種や右肋骨が１本折れているのが確認されたということです。翌２５日に府警が病院から情報提供を受け、捜査していました。右目のまぶたの打撲と急性硬膜下血腫の因果関係は判明していないということで、府警は司法解剖で死因を特定するとともに、女と男性の関係性など事件のいきさつを捜査する方針です。