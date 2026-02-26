ぬら次郎、ハチャメチャな笑顔で本連載を承諾！ 企画相談ミーティングの裏話/嗚呼！ 生き物はおもしろい！
「生き物」大好き！ フォロワー約14万人をかかえる漫画家・ぬら次郎さんは、家族が動物好きで、自身も子供のころから筋金入りの“生き物”LOVER。うさぎ、ハムスター、インコ、魚、ひよこに犬猫、ファンシーラットや虫たちに囲まれて…。よくよく考えてみたら、普通とちょっと違うかも⁉ なこれまでの「生き物遍歴」を、ダ・ヴィンチWebにて完全描き下ろし連載でお届けします！
■ぬら次郎
雪国生まれのイラストレーター・マンガ家・オタク。小さい頃から多種多様な動物に囲まれていた。現在も犬、猫と楽しく暮らしている。猫や犬との暮らし、病気の治療記などがSNSでも話題。著書に『猫パン日記 幸せを運ぶねこと厄よびパンダ』1〜3巻、『ぬら次郎の犬パン日記 猫も犬もいれば毎日最高！ 最強！』や『小さな紳士と山の化け物』1〜3巻（KADOKAWA）や『十二支とネズミとはぐれ猫』1〜2巻（講談社）などがある。
公式Xアカウント：@nurajirou
