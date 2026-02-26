自宅で夫の不倫現場に遭遇し、こたつから出てきたのは親戚の娘!? 泥沼すぎる状況でも諦めない、サレ妻の家庭再構築物語！【書評】
信じていた夫の不倫という大きな衝撃のうえに、その不倫相手の女と夫の関係がさらに衝撃的な物語『こたつから出てきた汗だくの女 親戚の娘に夫を寝取られました』（つかさき有：漫画、サレ妻ユズキ：原案/KADOKAWA）。サレ妻の戦いを描いた泥沼愛憎劇が繰り広げられるコミックだ。
主人公・ユズキは夫・セイジとは職場で出会い結婚した。結婚から2年たったある日、体調が優れないユズキが早退して自宅に帰ると、見慣れない女性ものの靴とワンピースがあった。部屋にはセイジがいて必死に取り繕う様子を見せる。ユズキは不倫を確信して家中を捜索すること1時間、こたつの中から、裸で汗だくの女がこたつの熱に耐えきれず姿を現す。そしてその女の正体は昔からセイジを「お兄ちゃん」と慕う10歳年下の親戚の娘・ミナミだった――。
優しいとはいえ優柔不断すぎる夫を捨てないユズキには正直驚くが、それでも夫婦が幸せになるために突き進んでいく姿はとても爽快だ。状況が複雑に絡み合うドロドロの愛憎劇を楽しみたい人はぜひ手にとってみてほしい。
文＝nobuo