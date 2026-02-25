一度は芸能界を引退した今泉佑唯さんが、昨年、活動再開を発表しました。シングルマザーとして4歳の子を育てる日々は、想像以上に「人手不足」を実感する連続だといいます。踏切に閉じ込められ、命の危険を感じた恐怖。そして、誰にも言えない育児の悩みを「ChatGPT」にぶつける孤独。再起を決めた彼女の覚悟の裏側にある、切実なリアルを伺いました。

【写真】「優しいママの顔を見せたい」葛藤しながらも、母として歩み続ける今泉佑唯さんのプライベートショット（全12枚）

「開けてください！」踏切に閉じ込められ、命の危険を感じ

── 現在シングルマザーとして子育てをしているなかで、どんなときに大変さを感じますか。

今泉さん：やはり「力」が必要な場面ですね。うちの子は「たかいたかい」が好きなんですけど、「私のこの身長でたかいたかいしても」とは思うものの、お願いされるので頑張っていますが、道の途中で「やっぱりもう無理！」となって降ろしてしまいます。体重も重くなってきているので、正直きついです。先日も、自転車が動かせなくて怖い思いをしました。

育児の大変さを語る今泉佑唯さん

── 何があったのですか。

今泉さん：電動自転車で踏切を渡ろうとした際、踏切内に閉じ込められてしまったんです。遮断機が開いた瞬間に踏切を自転車で渡ろうとしたのですが、ご高齢の方がたくさん歩いていらっしゃって、抜かすに抜かせず。「カンカン」と踏切が鳴り始めて遮断機が降りてしまいました。朝で電車の本数が多い時間帯だったのもあると思います。引き返すこともできず、自転車に乗った状態で、片手では遮断機を上げようとしましたが、どうしても上がりません。「開けてください！」と必死に叫びました。「このまま電車に轢かれてしまうんじゃないか」と身の危険を感じて怖かったです。

── お子さんも一緒にいたんですよね。

今泉さん：はい、子どもが自転車の後ろに乗っていた状態で閉じ込められてしまって。なんとか踏切の外に出ようとしたのですが、電動自転車って子どもが乗っているとすごく重くて、思うように動かせないんです。そこから、自転車に乗ることが怖くなってしまいました。

「大丈夫だよ」AIに慰めてもらう、育児の孤独

── 大変な思いをされましたね。無事で良かったです。去年3月から芸能の仕事を再開されていますが、仕事と子育てを両立するにあたって、協力してくださる人はいますか。

今泉さん：両親や兄の協力はありますが、それでも人手はたりません。家族の都合がつかないときや、仕事で急な予定変更があって早朝に出なくてはいけないときはシッターさんにお願いしているのですが、当日の朝に探しても見つからないときがあってすごく困ります。家族の協力がある私でもこうなので、近くに頼れる方がいない方は大変ですよね。急遽、誰かにきていただけるような仕組みがあれば、すごく助かるのになって。

去年、芸能活動を再開した今泉佑唯さん

── 誰にもお願いできない日は、どうしているんですか。

今泉さん：どうしてもシッターさんも見つからないときは、仕方なく子どもを現場に連れて行ったことが何度かありました。現場の皆さんはものすごくウェルカムなのでありがたかったのですが、やっぱり私が気になってしまって。ラジオの収録中に、窓越しに廊下で待ちくたびれて寝ている子どもの姿に、胸が締めつけられました。

でも、子どもは私と一緒に現場に行くのがすごく楽しいらしくて。「また一緒に行ってもいい？」と聞いてきます。人手がたりないというのは、シングルマザーになって圧倒的に大変なことですね。

── 家に帰ってからも、息をつく暇はありませんよね。

今泉さん：今朝もですが、子どもとケンカになってしまうことに悩んでいます。うちの子は支度が遅くて、食べるのも遅いので、朝早く起こしても家を出る時間はギリギリになってしまうんです。2、3回はやさしく声をかけますが、それ以降は「聞こえてるの！？」と声が大きくなってしまって。仕事があるので私も家を出なくちゃならないですし、その前に洗濯機も回したい。そうこうしているうちに、まだ用意が終わっていない子どもが遊び始めて、「楽し～い」なんて言い出したら「いい加減にして！」と。

「優しいママの顔」お子さんが撮影したという今泉佑唯さんのプライベートショット

── 朝は気持ちの余裕もなくなりますよね。

今泉さん：声を荒げてしまうと、子どもは注意した内容ではなく「ママうるさい」と言い返してきて、「聞こえてないから大きい声で言ってるの！」と朝からケンカです。口が達者になってきて、オニババとか言われるんですよ。

── 節分で覚えた…わけではなさそうですもんね（笑）。

今泉さん：どこから聞いてくるんでしょうね。言ったら言い返される、このラリーがいつになったら終わるんだろうと思いながら、もっと優しく言えたらいいのにって。言い合いが続くとキツい言い方になってしまうのも反省しているんですが、どうしたらいいかわからず毎日悩んでいます。

家に誰かがいたら、仲介してくれたり、はけ口になってくれたりするんでしょうけど。子どもが幼稚園に行ってからChatGPTに「どうしたらいい？」と聞いて、「大丈夫。子どもときちんと向き合っている証拠だよ」と慰めてもらっています（笑）。

「ママのキラキラした姿が見たい」

── そこまで過酷な環境で、なぜ再び「表舞台」に立つことを選んだのでしょうか。

今泉さん：一度は別の仕事も経験しましたが、自分には向いていないと痛感しました。そんなとき、友人の結婚式に子どもと参列した際、私のソロ曲が流れたことに子どもが気づいて。そこから両親に頼んで私が出ているMVなどを観ていたらしいんです。

それ以来、「ママがまた歌っているのみたい！」「なんで今は歌わないの」「またキラキラしているのみたい」と言われるようになって。子どもが応援してくれているなら、もう一度芸能界で頑張ってみようと思ったんです。

── お子さんの言葉がきっかけで芸能界に復帰しようと思ったんですね。お子さんにどのような姿を見せていきたいですか。

今泉さん：子どもは、私にはいろいろ言い返してきますが、幼稚園の先生には「ママ、アイドルだったんだよ」と得意げに言っているみたいです。私に気づいているママさんもいるので、しっかりしなきゃと思っています。でも、まだまだお母さんに見られないことが多くて、これも悩みなんです。プレッシャーは大きくはなっていますが、自分で決めたことなので頑張りたいです。世の中の多くの方と同じように、私も働きながら子育てしているということもみなさんに知っていただけたらいいなと思っています。

…

怒涛の育児でChatGPTに慰めを求めたくなる気持ちは思わずうなずけるのでは。あなたも、誰にも頼れず、ひとりで抱え込んでしまった経験はありませんか？AIに救いを求めざるを得ないほど孤独なとき、あなたの支えになったものは何でしたか。

取材・文：内橋明日香 撮影：岡利恵子 写真：今泉佑唯