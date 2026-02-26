サッカーのポルトガル代表でアルナスル（サウジアラビア）に所属するFWクリスティアーノ・ロナウド（41）がスペイン2部アルメリアの株式25％を取得したことが26日に発表された。

同選手の代理人を務めるコンサルティング企業によれば、アルメリアはサウジアラビア人オーナーの下で運営され、ロナウドは自身が持つCR7スポーツ・インベストメンツの子会社を通じて株式を購入。「ピッチ外でサッカーに貢献することは長年の野心だった。アルメリアは強固な基盤と明確な成長の可能性を秘めているクラブ。協力して次の発展段階でクラブを支援したい」と声明を発表した。

昨夏に別のサウジアラビア人からクラブを購入したモハメド・アルヘレイジ氏も声明で「クリスティアーノが投資先として我々のクラブを選んでくれたことを非常にうれしく思う。彼はスペインリーグをよく知り、我々がチームとアカデミーの両方で築いている可能性を理解している」とスーパースターの投資を歓迎した。C・ロナウドは以前からオーナー業に関心を示し、引退後を見据えた動きの一つと言えそうだ。

アルメリアは1989年創設の新興クラブで現在は2部3位。3季ぶりの1部昇格に向けて好位置につけている。