ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組＝木下グループ＝が２５日、テレビ朝日系「報道ステーション」に生出演した。

大越健介キャスターは「いつも通り、龍一さん、璃来さんと呼んでいただいているように、私もいいですか、『璃来さん、龍一さん』と呼んで…」とたずねると、三浦は満面の笑顔で「はい、お願いします」と返した。

大越キャスターは「お二人のペアの演技を見るうちに、新しい魅力を知ったというか、心が動いたというか、うまく言えないんです、言語化できないんです。言語化していただけますか？ペアの魅力」と質問。

木原が「やはりシングルにはないダイナミックさだったり、信頼感がペアには見えるんではないかなと思います。スケートってその人の人生だったり、性格がすごく表れると思うんですけど。僕たちの信頼関係がもしかしたら、見ていただいたのではないかと思います」と流れるように話し、三浦は「ペアなので喜びも２倍、悔しさも２倍で。本当に素晴らしい競技です」と笑顔で続けた。