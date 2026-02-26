「ウチに来ますか？」コンビニ店員の提案に、行くあてのない妻は…／夫がいても誰かを好きになっていいですか？ コンビニで見つけた私の恋㉒
『夫がいても誰かを好きになっていいですか？ コンビニで見つけた私の恋』（ただっち/KADOKAWA）第22回【全24回】
34歳OLのナツは、仕事帰りのコンビニでちょっとした「ご褒美」を買うことがささやかな楽しみ。夫との間には子供ができず、高齢出産となる年齢が迫り焦っていたが、夫は妊娠出産について曖昧な態度で、夫婦の間には溝ができつつあった。そんなある日、夜道で酔っ払いにからまれたナツは、近所のコンビニ店員・高橋に窮地を救ってもらう。それをきっかけにふたりの仲は急速に深まっていくが…。既婚女性の抱える葛藤と揺らぎを描く『夫がいても誰かを好きになっていいですか？』シリーズ第3弾。夫婦関係に閉塞感を抱えるOLとコンビニ店員の恋を描いた『夫がいても誰かを好きになっていいですか？ コンビニで見つけた私の恋』をお届けします。
■第40話 ウチに来ますか…？
■第41話 私が本当に求めていたもの
