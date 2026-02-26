26日にバンテリンドームで大谷と鈴木が合同会見を実施

野球日本代表「侍ジャパン」に合流したドジャース・大谷翔平投手とカブスの鈴木誠也外野手が26日、バンテリンドームでの練習後に合同会見を行った。大谷の完璧なコメントの直後に回答を求められた鈴木が漏らした切実な“本音”に、ファンからは「面白すぎる」「仕方ない」と爆笑と同情の声が集まっている。

この日の会見では、大谷が先に質問に答え、鈴木がその後に続くという流れで進行した。現在の心境やコンディション、さらには井端監督から伝えられたことなどについて、大谷が真摯な言葉で回答を連発。すると、直後に振られた鈴木は「一緒です」と繰り返すばかりとなり、会見場の笑いを誘っていた。

さらに、井端監督への思いについて問われた際も、大谷が「選んでいただいたことは選手としては光栄なこと。自分たちの調整をしっかりすること」と力強く語った。これに対して鈴木は「一緒ですね……」とポツリ。最後には「彼がいると喋りづらいですわ」と苦笑いを浮かべ、正直すぎる本音を漏らした。

同級生コンビならではの微笑ましいやり取りに、SNS上のファンも大爆笑だった。大谷の横でタジタジになる鈴木の姿に対し、「草すぎる」「仲良しすぎて微笑ましいですね」「動画見てないけどこれだけで笑いが止まらん」「誠也 ほぼ『一緒です』で草www」「誠也さんオモロ」「誠也これは仕方ない」といったコメントが相次いで寄せられていた。メジャーリーグで活躍するスター2人の飾らない関係性に、多くのファンが和まされたようだ（Full-Count編集部）