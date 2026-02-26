『か「」く「」し「」ご「」と「』の中川駿監督によるオリジナル企画を映像化した映画「90メートル」で、山時聡真とともにW主演を務める菅野美穂。人生の岐路に立つ高校3年生の息子を持ちながら、難病を抱える母親を演じている。昨年は赤楚衛二とW主演したホラー映画「近畿地方のある場所について」も話題になった菅野。「90メートル」も大森元貴による書き下ろし楽曲「0.2mm」が主題歌に決定するなど、早速、注目を集めている。

そんな菅野が2011年に主演したのが映画「ジーン・ワルツ」だ。同作は「チームバチスタの栄光」、「ジェネラル・ルージュの凱旋」などでも知られ、自身も現役医師の作家・海堂尊によるベストセラー小説を映画化した医療ミステリー。「NANA」の大谷健太郎が監督を務めた。

不妊治療の専門で、顕微鏡下人工授精のスペシャリストとして高い技術を持っている曾根崎理恵(菅野)。彼女は日本屈指の医療の権威である帝華大学病院で医師を務める一方、小さな個人経営の産婦人科医院・マリアクリニックの院長代理としても働いていた。かねてから日本の医療制度に疑問を抱く理恵は、組織の外部から改革を進めようと奮闘していたが、その姿勢は、志を同じくしながらも体制内からの変革を志すエリート医師・清川吾郎(田辺誠一)との対立を生じさせる。そんな中、理恵がマリアクリニックで、国内でタブーとされている遺伝子技術を用いた代理母出産を行ったのではないかという疑惑が浮上する...。

■菅野美穂の真っすぐなまなざしが、医師としての覚悟と内なる情熱を体現

菅野が演じた理恵は医師で、顕微授精のスペシャリスト。理恵は現在の医療制度を変えたいという理想を持っており、改革のために行動に移すわけだが、そんな彼女の内なる情熱を菅野が見事に体現している。菅野の真っすぐなまなざしからは、理恵の医師としての熱意と覚悟を感じられる。

そんな彼女が非常勤で院長代理を務めるマリアクリニックには、数人の妊婦が通っている。それぞれにさまざまな背景や事情を抱えながらもお腹に宿った生命と患者たちに、理恵も真摯に向き合う。

理恵と同じ目標を持ちながらも対立するのが、田辺が演じる清川だ。彼は体制内から制度の変革を目指しているがゆえに、理恵とは互いのアプローチの違いから意見が食い違う。互いに自身の信念のもとに行動する理恵と清川。そんな2人の関係性が物語に奥行きを与えている。

生命の誕生がいかに奇跡的なことか、その所以を描きながらも、治療を巡る倫理を問いかける本作。静かながらもほとばしるような情熱を持った医師を演じた菅野の演技にも注目しながら、その結末を見届けていただきたい医療ミステリーだ。

放送情報

ジーン・ワルツ

放送日時：2026年3月12日(木)19:00〜

チャンネル：ＷＯＷＯＷシネマ(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：菅野美穂 田辺誠一 大森南朋 白石美帆 音尾琢真 大杉漣 風吹ジュン 浅丘ルリ子

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ