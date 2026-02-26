「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋 侍ジャパン−中日」（２７日、バンテリンドーム）

３月のＷＢＣに出場するドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日、バンテリンドームで日本代表チームに合流。頭を下げ、一人一人と丁寧に握手を交わした。

背番号１６の半袖ユニホーム姿で登場。日本ハム時代の同僚、近藤と言葉を交わしながら阪神・坂本、西武・隅田らと両手で握手を交わした。坂本によれば大谷とは挨拶程度だったが、「先輩だよ、と近ちゃんが言ってくれた」という。

２３年のＷＢＣも年齢を確認する姿などが話題となった大谷。前回大会のメンバーでもあるオリックス・宮城や、中日・高橋とは談笑する場面もあった。超スーパースターとなった大谷だが、「一人一人と監督、コーチ含めて挨拶して、まだ挨拶しきれてない方もいる。挨拶しながらコミュニケーションを取っていけたら」と謙虚な姿勢は変わらず。「日本を代表する素晴らしい選手が集まっている。プロフェッショナルな中で、話していてもプロだなと思う瞬間があるので、良い試合を見ていただけたら」と語った。