アボカドは野菜か果物か、ご存じですか？実は果物なんです。果物だけど様々な料理にも使える万能食材、アボカド。いまかなり安くなっています。

【写真で見る】熟して食べごろのアボカドは何色？

“世界一栄養価の高いフルーツ”アボカド、どこがすごい?

山形純菜キャスター:

“森のバター”ともいわれるアボカド。日本人はアボカドが大好きなのかもしれません。メキシコ産アボカドの輸入国のランキングは、次のようになっています。

【メキシコ産アボカドの輸入国】※2025年4月発表 USDAによると

●1位：アメリカ

●2位：カナダ

●3位：日本

今、アボカドはメキシコで豊作のため、とても安くなっているそうです。例としてスーパーセルシオ和田町店では、2025年10月は約300円だったものが、2月26日時点では108円になっています。

ここからはアボカドの栄養素や、美味しいアボカドの見分け方についてみていきましょう。

実はアボカドは野菜ではなく果物で、世界一栄養価の高いフルーツともいえるのです。

▼お通じ改善につながる食物繊維がバナナの約5倍含まれており、▼余分な塩分を排出してくれ、高血圧の予防につながるカリウムも含まれています。



ほかには▼抗酸化作用が強いビタミンEが含まれているほか、▼いい脂質といわれているオレイン酸も含まれているので、血液がサラサラになります。

さらに、果物の中ではうま味の成分であるグルタミン酸が多いため、料理に足すことでうま味がアップします。



グルタミン酸が多く含まれているトマトやチーズとアボカドを組み合わせたり、お肉や魚の筋肉に含まれているイノシン酸とグルタミン酸を掛け合わせたりしてもうま味がアップします。

美味しいアボカドの見分け方 色や“ヘタ”に注目!

山形キャスター:

では、美味しいアボカドの見分け方はわかりますか?

まずは色で見分けることができ、▼緑色のアボカドはまだ熟していないので、常温で3日〜7日置くと食べごろになります。▼濃い緑のアボカドは常温で2〜3日置くと熟し、▼ほぼ黒になっているアボカドは食べごろということです。

次に、触って確かめる方法もあります。軽く押して、皮が柔らかければ食べごろだということです。また、熟していないものに比べて、ゴツゴツしている感じもあると思います。

さらにもう一つ、ヘタの部分を見るのもポイントです。皮とヘタの間に少し隙間があれば食べごろで、これも熟している特徴だといいます。熟すにつれて実から水分が失われ、ヘタの部分が沈んでいくことで隙間ができるそうです。

なお、アボカドをリンゴやバナナと一緒に袋に入れると、エチレンガスの効果によってアボカドを早く熟させることができるといいます。

また、キッコーマンによると、切ってみて硬かった場合、ラップをせずに電子レンジで加熱すると柔らかくなるそうです。目安は600Wで30秒です。あとは、牛乳に浸して電子レンジでチンしても柔らかくなるといいます。

鍋やスイーツにも! アボカドを美味しく食べるコツ4選

山形キャスター:

アボカドはいろいろアレンジが利くので、美味しい食べ方を4つ紹介します。

【とろとろアボカドエッグ】

（1）アボカドを半分に切って中身をくり抜き、ペースト状にする

（2）ピザ用チーズと醤油を少し入れて混ぜ合わせ、皮に戻す

（3）真ん中を空けて卵を割り落とし、フタをして中火で10〜12分蒸し焼き

【みそ仕立てのアボカド鍋】

（1）みそ鍋にアボカド、醤油、ごま油を加え、さらに2〜3分煮る

【アボカドと豆苗の肉巻き】

（1）アボカドと豆苗に、塩コショウで味付けした豚肉を巻く

（2）片栗粉をまぶして焼く

【アボカド・チーズケーキ】

（1）アボカド、ライム、蜂蜜、クリームチーズなどを混ぜる

（2）溶かしたゼラチン液を加えて型に流し、1時間冷やす