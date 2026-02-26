歌手の倖田來未(43)のファンクラブサイトが26日までに更新され、3月21日に開催を予定していた香港公演の中止を発表した。「不可抗力の事由により」と説明した。

同サイトで「2026年3月21日に開催を予定しておりました『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2026 De-CODE in Hong Kong』ですが、このたび不可抗力の事由により、開催中止となりましたことをお知らせいたします」と発表。「公演を心待ちにしてくださっていた皆さまには、このようなご案内をしなければならないことを、深くお詫び申し上げます」と伝えた。

公演主催者からの声明も掲載され「本公演の準備を進めてまいりましたが、このたびの公演中止により、ご期待いただいておりましたお客様をはじめ、関係各位に多大なご迷惑とご心配をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます。公演の準備開始以来、多くのお客様より熱いご期待を寄せていただき、主催者ならびにアーティストチーム一同も、高品質な公演をお届けするため、多大な尽力をしてまいりましたが、このような結果となりましたことにつきまして、お客様と同様に、私たちも深い残念と無念の思いでいっぱいです」とつづられた。