佐渡汽船の新潟港ターミナルに3月、新たにベーカリーカフェがオープンするのを前に、2月26日、関係者への内覧会が開かれました。



カーフェリー内にある食堂が27日で営業終了となる中、旅の始まりとなる新潟港は変化の時を迎えています。



3月1日に佐渡汽船・新潟港ターミナルにオープンするベーカリーカフェ「FUN!NEL（ファンネル）」です。ずらりと並んだ香ばしい焼き色のパン。オープンを前に26日、内覧会が開かれました。





こちらの店舗では焼き立てのパン40種類以上だけでなく、挽きたてのコーヒーも楽しむことができます。【佐渡汽船 尾渡 英生 代表取締役社長】「港に漂う焼き立てのパンの香りを新しい旅の始まりの合図として感じていただければ幸いでございます」もともと佐渡汽船のカーフェリーには食堂がありましたが、コロナ禍をきっかけに利用者が減少。観光客や島民に愛されてきた食堂は27日、50年以上の歴史に幕を下ろします。そこで新たに食のターミナルとして新潟港にオープンすることになったのが、この「FUN!NEL」です。＜石原美夕希アナ＞「店内は海を連想させる青、水しぶきの白など、旅が楽しみになるデザインとなっています」看板商品の一つがこの「佐渡島メロンパン」。佐渡や金山をイメージしているといいます。＜石原アナ＞「初めて見るメロンパンの形をしています。メープル味、いただきます」「表面がサクサクしていて、噛んでいくとどんどん口の中にメープルの甘みが広がります」ほかにも、「雪室熟成黄金豚のホットドッグ」など地元の食材を使ったパンが豊富に揃っていています。移動の船内でも楽しんでもらえるよう、テイクアウトにも対応しています。【佐渡汽船 尾渡 英生 代表取締役社長】「旅の起点として、これから佐渡へ旅するんだという方々にですね、ぜひお立ち寄りいただいて。このお店で佐渡を感じていただきたい」旅の出発点となる新潟港。佐渡汽船ではこのほかにも新潟港や両津港の売店をより充実させていく方針です。