HRC直伝のオフロード仕様！

2026年2月13日から15日にかけて、インテックス大阪で開催された「大阪オートメッセ2026」において、ホンダは「WR-V TRAILSPORT HRC Concept（WR-Vトレイルスポーツ HRC コンセプト）」を出展しました。

ベース車両であるホンダ「WR-V」は、200万円台からという手頃な価格設定と、全長4.3m級のスクエアなボディによる広い室内空間が特徴の大人気コンパクトSUVです。

今回展示されたWR-Vトレイルスポーツ HRC コンセプトは、ホンダが東京オートサロン2026で発表した「トレイルライン」に属するモデル。ホンダのレース部門であるHRC（ホンダ・レーシング）が手掛けた専用パーツを装着することにより、機能的な道具感をさらに強調した一台となっています。

そのエクステリアは、専用のフロントグリルやヘッドライト、各部のスポイラーを装着することで、ベースとなるWR-Vよりもさらに力強いスタイリングへと進化しています。また、最低地上高を底上げ（リフトアップ）することで、悪路での走破性能と優れた視認性を両立させている点も大きな特徴です。

ボディカラーには落ち着きのある「スレッドグレーパール」を採用しつつ、フロントグリル上部やフォグランプ周辺、サイドにはトレイルラインの象徴であるオレンジがアクセントとして添えられています。

さらに、足元にはダンロップのオールテレーンタイヤ「グランドトレック AT5」を装着し、リアには特別な「HRC」のエンブレムを配置することで、その個性を際立たせています。

ホンダの担当者は、WR-Vトレイルスポーツ HRC コンセプトについて次のように話します。

「現在は街乗り重視の『都市型SUV』が多く見られるなか、このようなオフロード志向のモデルがお客様にどう受け入れられるかが気になるところでした。ただ、今回大阪オートメッセ2026にご来場いただいたお客様の反応を見るかぎり、想像以上にポジティブな反響だったと感じています。

実車をご覧になったお客様からは『雰囲気が変わってよい』『自分のWR-Vにもこのパーツを移植したい』といった声にくわえ、『このまま発売してほしい』という熱烈なご要望も多くいただきました。

とはいえ、現在はまだ開発段階のコンセプトモデルであり、このままのスタイルで市販化するかどうかは未定です。しかし、今回の展示は『トレイルライン』のデザインや世界観を今後さらに拡充させていきたいというメーカーとしての意思表示でもあります。市販化に向けて前向きに検討を進めていますので、これからの展開にぜひご期待ください」

※ ※ ※

なお、前出の担当者は同モデルの最大の注目ポイントについて、次のように説明します。

「ボディカラーに現行のカタログモデルには設定のない『スレッドグレーパール』を採用している点です。これは、オフロード走行で泥が跳ねたとしても、その汚れすら美しく見えるような色合いをイメージしたもので、本モデルの大きな特徴のひとつとなっています」

無骨な外観により、大阪オートメッセの会場でもファミリー層からアウトドアファンまで幅広い来場者の注目を集めていたWR-Vトレイルスポーツ HRC コンセプト。市販化を含めた今後の展開に、期待が高まります。