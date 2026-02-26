【「働いてないし、ヒマでしょ？」】3人子育て終了。まだ40代！楽しむぞ〜＜第1話＞#4コマ母道場
子育てにはたくさんの楽しさや嬉しさがある一方で、大変なことも少なくありません。3人の子どもを育て上げることは、まさに大仕事と言えるでしょう。今回の主人公は、そんな役目を果たした3児の母。子育てを終え、これからは自分の人生を楽しもうと考えていた矢先、娘からあるお願いをされることになります。
第1話 長女から突然の報告
【編集部コメント】
サトミさんの実家の両親は、サトミさんの住むところから離れた場所に住んでいます。加えて義両親も商売をしていて忙しく、親のサポートをほとんど借りられないなかで、子どもたち3人を育てたそうです。専業主婦とはいえ、ほとんどワンオペで3人の子を育てるというのは本当に大変なことですよね。ただ、若くして産んだこともあって、サトミさんはまだギリギリ40代！ 子育てのために我慢していたことを、今は思いきり楽しみたいと思っているようです。しかしそのタイミングでミユさんから突然の報告が……！ サトミさん、素直に喜べるのでしょうか！？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
第1話 長女から突然の報告
【編集部コメント】
サトミさんの実家の両親は、サトミさんの住むところから離れた場所に住んでいます。加えて義両親も商売をしていて忙しく、親のサポートをほとんど借りられないなかで、子どもたち3人を育てたそうです。専業主婦とはいえ、ほとんどワンオペで3人の子を育てるというのは本当に大変なことですよね。ただ、若くして産んだこともあって、サトミさんはまだギリギリ40代！ 子育てのために我慢していたことを、今は思いきり楽しみたいと思っているようです。しかしそのタイミングでミユさんから突然の報告が……！ サトミさん、素直に喜べるのでしょうか！？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび