華やかなひな人形が街を彩ります。倉敷市の5つの地区にある約80の施設にひな人形を展示する「倉敷雛めぐり」が開かれています。

【写真を見る】明治時代の「享保びな」や7段の「御殿びな」など約80の施設にひな人形を展示する「倉敷雛めぐり」【岡山】

美しい着物に身を包んで微笑む、かわいらしいひな人形。岡山県内有数の観光地、倉敷市の美観地区にある大原家の旧別邸・新渓園も会場のひとつです。大広間では、市民などから寄せられた多くのひな人形が訪れた人を楽しませています。



（訪れた人）

「年代によって作りが違うので、おもしろいです」

（ドイツから）

「お雛さまが使えるサイズに作ってあって、すごく細かいところが好きです。ヨーロッパのスタイルとは全然違って特別な雰囲気がします」

明治時代後期の「享保びな」も

この会場では、明治時代の終わりごろのものだという「享保びな」や7段の豪華な「御殿びな」など、明治から現代まで様々な時代のひな人形を見ることができます。

（寿光会 栗尾涼子さん）

「お雛をみるのはとってもイイなって思います、かわいいです。たくさんのところで、お雛さまかわいらしいのを飾っていますので、どうぞみなさんおいでください」



「学生服を着たものなど、児島にあるこちらの会場では、個性豊かなひな人形がずらっと並んでいます」

繊維の街・児島らしい人形も

展示されているのは、繊維関連の地元の企業23社と4つの学校が制作したオリジナルのひな人形。制服の生地やデニムなど、繊維の街・児島らしい約30組の人形が会場を彩っています。



（児島市民交流センター 花房知彦副センター長）

「児島というところが繊維産業が一番多いところですから、児島の良さをお雛さまを通じて知ってもらいたいし、また県外の人にはこんなとこなんだというのをお雛さまを見て思い出してもらいたい」



「倉敷雛めぐり」は、倉敷市の5つの地区で3月8日まで開かれています。