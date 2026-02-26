＜約束が違う！＞旦那の奨学金なのに？「家計から返済してほしい！」と言われたけれど…納得いかない。
大学の学費の支払いのために奨学金を利用した場合、卒業後に返済（返還）をしなければなりません。金額は人によって異なりますが、月々数万円を返すことになるでしょう。もし独身時代に返済が終わらなければ、結婚した後の家計への負担も心配になってきますね。ママスタコミュニティのあるママは、旦那さんの奨学金の返済で悩みを抱えているようです。
『旦那には奨学金の返済があります。義親が返済する約束でしたが、実は義親はほとんど返済をしていなかったことが結婚直前にわかり、奨学金を完済させてから結婚という話もありました。でも私の年齢も考えて結婚はして、奨学金は旦那の小遣いや貯金から返済していくという取り決めを両家の親の前でしました。旦那もそれで納得しましたが、今になって家計から出してほしいと言ってきます。旦那の収入は私とほぼ変わりませんから、生活費の負担は半々なのに。お互いの実家に家族で行く予定があるので、そのときに「話し合おう」と言ってありますが、旦那は嫌そうです。私には、なぜそんなに嫌がるのかわかりません』
約束を守らないことが問題
『奨学金を家計から返済すること自体は別にいいけれど、約束を守らないことに義親や旦那に不信感を抱くな。「男なら結婚の際に、妻と妻の親にした約束は意地でも守り通せよ！」と思う』
『自分自身で責任を全うしようとせず、理由も言わずに、投稿者さんに甘えようとしてる旦那さんは私も嫌です』
奨学金の返済額はわかりませんが、決して小さな額ではないのでしょう。結婚する前に義親が返済するという約束を破り、旦那さんのお金のなかから返済する約束も実現していないことが問題になってきそうです。結局は投稿者さんに嘘をついたことになりますから、義親や旦那さんに対する信頼はガタ落ちです。また旦那さんは両家の親との話し合いを拒んでいますし、家計から返済をする理由も話していません。理由によっては家計から出してもいいと思えるのでしょうが、旦那さんが本心を隠していることも気がかりですね。
旦那さんが理由を話さないのはなぜ？
『今まで自分で普通に払っていたのに、急に家計から出してほしいということは、旦那さんが借金していて首が回らなくなったか、収入が減ったのか』
『小遣いから出せなくなったのは、浮気かギャンブルか、なにか後ろめたいことをして浪費した結果、払えないってことじゃないの？』
これまで旦那さんが自分の稼ぎから奨学金の返済をしていても、今後はそれができなくなります。その理由を投稿者さんには話をしていませんが、もしかしたら「話せない」のかもしれません。収入が激減したことを言えない、ギャンブルなどで借金を作ってしまったなど、言いにくい理由があるのではないでしょうか。旦那さんの稼ぎだけではどうしようもなくなっていて、投稿者さんの助けが必要になっているのかもしれません。
義親抜きで、夫婦での話し合いが必要では？
『親を絡ませて考えているから、わけがわからなくなるんだよ』
『話し合いは夫婦間だけでいいと思う。もう独立した1つの家族なんだから、互いの実家を巻き込まなくても』
投稿者さんは奨学金の返済について、義親や自分の親との話し合いをしようとしています。結婚前の約束が違うという怒りの気持ちからかもしれませんが、現在は結婚をして旦那さんとの家庭を築いています。義親が支払うはずだった奨学金を家計から支払うのは悔しいという気持ちもわかりますが、家計内のお金のこととして、まずは夫婦の話し合いから進めた方がよいのかもしれませんね。
奨学金返済に関してできること
『毎月の返済額を減らしたら？ 年数は延びるけど、毎月嫌な気持ちになるよりいい』
奨学金には減額返還制度があり、経済的な理由などで返済が難しくなった場合には、毎月の返還額を減らすことが可能です。その分返済する期間は長くなりますが、毎月の負担は軽くなりますね。これには願い出や審査がありますが、旦那さんと相談のうえでこの制度を利用するのも手です。
『相談してきたのなら考えてあげたらいいんじゃないの？ 小遣いを減らして返済にあてるとかさ。お互いの収支を見直す時期なのかもよ？』
また旦那さんは収入から自分のお小遣いをとっていますが、その金額を減らすなどで奨学金の返済にあてることもできそうです。ただ旦那さんの収入自体が減っているならばお小遣いを減らすのも難しいでしょう。実際のところ、旦那さんの家計管理はどうなっているのか、これを機にお互いが見せ合うことも大切かもしれませんね。1つの家庭として生活をしていますし、その生活は今後も続きます。後になって「こんなはずではなかった！」とならないように、一旦お金について夫婦で話し合ってみてはいかがでしょうか。