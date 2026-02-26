おととし、チャットアプリで知り合った女性からカネをだまし取ったとして、きょう、埼玉県の男が逮捕されました。

男はこの女性から現金５０万円をだまし取ったとして、今年１月にも逮捕されていました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、埼玉県深谷市に住む会社員の男（３２）です。

警察によりますと、男は、おととしの７月２２日、当時天童市に住んでいた２０代の女性に対しウソを言い、現金２９万円をだまし取った疑いがもたれています。

男は女性とチャットアプリで知り合ったあと、ＬＩＮＥでやりとりをするようになり、「今すぐの支払いに必要なのは１５万円なんだけど、その他の支払いとか生活費にもお金がかかるから余裕をもってお金を借りたい」「来月の８月末ごろになれば本業の仕事の給料が入ってくるので、その給料で必ず返す」などとウソを言いました。

男はその日のうちに、自分の口座に現金２９万円を振り込ませたということです。

■今年１月にも逮捕

男は、おととしの７月、この女性に対し「来月の８月１０日になれば副業の収益で５０万円が入ってくる」などとウソを言い現金５０万円をだましとったとして、今年１月にも逮捕されていました。

警察が捜査を進める中で、今回の犯行にも男が関与していた疑いがあるとして、きょう午前、男を天童警察署で逮捕しました。

警察によりますと、カネを貸して欲しいという男の必死さが伝わったことで、女性は現金を振り込んでしまったということです。

警察は捜査に支障があるとして、男の認否を明らかにしておらず、男の犯行動機や余罪などについて、調べを進めています。