未来のトラックドライバーの確保に向けての取り組みです。



県トラック協会が26日下関市内の高校で物流をテーマにした出前授業を行いました。



出前授業を受けたのは、早鞆高校で自動車工学を学ぶ1年生30人です。



まず、日本通運の中野令彦さんと壽川拓真さんが講義を行いました。



この中で、中野さんらは国内輸送全体のおよそ9割をトラック輸送が占めていて、トラックが止まってしまうと、日常生活が立ち行かなくなることなどを伝えました。





続いて生徒たちは、屋外に並べられた中型車や大型トラクタヘッド車などのトラックを見学、それぞれの用途や構造などについて説明を受けました。そして、普段はなかなか乗ることができないトラックの運転席にも座りました。（高校生）「（運転する）人が少ないと聞いたので、 僕も力になれるかなって思いました」「運転するのは楽しそうなので、 （職業として）トラックの運送もありかなと思います」（毛利光伸二専務理事）「（トラックには）安全な装置もついていますし、非常に乗り心地がよくなっていますから、ぜひ（ドライバーとして）乗車していただきたいというふうに思っています」業界の未来を担う人材確保のため県トラック協会では、来年以降も県内の高校で出前授業を行うことにしています。