【あすから】SHINHWAキム・ドンワン、ワーカーホリックな次長に 韓国ドラマ『会社行きたくない』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
SHINHWA（神話）のキム・ドンワンが主演する韓国ドラマ『会社行きたくない』（全12話）が、あす27日より「KBS World」で放送される（毎週金曜 深1：40〜※2話連続）。
【場面ショット】ワーカーホリックな次長を演じるキム・ドンワン
同作は厳しい現代社会で働くすべての人々に勇気と笑いを届ける共感度120％のリアル オフィスドラマ。KBSのドキュメンタリーチームとドラマ作家のコラボレーションによって、よりリアルな現代の会社員たちの葛藤や悩みを表現し、外国人から見る韓国社会文化や職場で生きるコツなど、ためになる話題が盛りだくさんの内容となっている。
1話ごとに20〜50代の社員1人にフォーカスを当てて、さまざまな問題や悩みを取りあげる。ワーカーホリックな次長ベッコ（キム・ドンワン）、キャリアウーマンのヒス（ハン・スヨン）、ハイスペックだか雑用を頼まれるユジン（ソ・ジュヨン）、ワーク・ライフ・バランス重視の最近の若者ジウォン（キム・グァンス）などリアルなキャラクターたちが登場する。
■あらすじ
ヨンス（イ・ファンウィ）は会社から追い出されるのではないかと戦々恐々としていた。その時、新しい次長としてベッコ（キム・ドンワン）がやってきた。他の社員たちはヨンス側につくべきだと話しているが社長と一緒にいるベッコを目撃し悩み始めていた。ある日、会議でヨンスとベッコがアイデアを出したのだが、ヨンスのアイデアについてみんなの反応が悪かったことがあり、この状況を恐れたヨンスはベッコを怒るようになるのだが…。
■演出：チョ・ナウン、ソ・ジュワン、アン・ビョンフン
■脚本：パク・ソヨン、カン・ウォニョン
■出演：キム・ドンワン（神話／SHINHWA）、ハン・スヨン、キム・グァンス、ソ・ジュヨン、イ・ファンウィ ほか
