ファーストサマーウイカ、跳び箱でまさかの骨折 運動神経バツグンゆえの悲劇「調子に乗りすぎて」
タレントで俳優のファーストサマーウイカ（35）が、25日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）「運動神経に見放された女&運動神経バツグンな女」に出演。“運動神経が良すぎて困ったエピソード”をユーモアたっぷりに語り、スタジオを沸かせた。
【画像】2020年に結婚を公表、ファーストサマーウイカの“手書き”の結婚報告文
MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「運動神経良くて困ることある？」と振られると、ウイカは学生時代の跳び箱の授業を回顧。見本を見せる生徒を募る場面で「やります！」と勢いよく名乗り出ては軽々と成功。しかも一度で終わらず、人よりも多く跳んでいたという。
ところが後日、「なんかちょっと足に違和感あるな」と思い病院へ行ったところ、まさかの骨折が判明。「調子に乗りすぎて折れてました」と笑い交じりに明かすと、スタジオは驚きと爆笑に包まれた。抜群の運動神経ゆえの“まさかの代償”エピソードで、存在感を発揮していた。
