サクサク、じゅわ〜で人気の総菜パン「明太フランス」。いま、専門店も登場、行列が出来るほどの人気になっています。その納得のワケとは？

カリッカリに焼き上げたフランスパンに、食欲をそそる、香り際立つ「明太子ソース」をたっぷりと。いまSNSで大バズりしている「明太フランス」です。

きょう、Nスタが訪れたのは、東京・新宿区にある、80種類以上のパンが並ぶ大人気のお店。みなさんのお目当ては、もちろん「明太フランス」ですが、ここは一味違うようで…

客

「普通の明太フランスより、すごくたっぷり明太子がのっているように見えた」

このお店の特徴、それは大量の「明太ソース」。まず、発酵バターとマヨネーズを合わせ、ミキサーにかけます。そこに大量の明太子をどんどん投入していきます。それをかき混ぜたら「明太ソース」の完成。

パンにソースをたっぷり染み込ませるために、切り込みを深く入れていきます。その切り込みに「明太ソース」をた〜っぷり！最後に軽く焼けば、ソースがこぼれそうな「明太フランス」の完成です。

できたての「明太フランス」、カリカリ＆ジュワ〜で無限ループです！

大人気の「明太フランス」、こちらの店では…

担当者

「明太フランスのブーム来ているのは、めちゃめちゃ感じますね。お客さんに出すのでいっぱいいっぱいで、パン屋の人たちはぜんぜん食べられない」

なぜ、ここまで人気になっているのでしょうか？

実は、SNSに投稿された「明太ソース」がパンから溢れ出る動画などが大バズり！また、原料となるスケトウダラの卵が、海外であまり食べられていないなどの理由から、安定した値段で仕入れることができるといいます。

こうして多くの人が「明太フランス」の動画を投稿したこともあり、店の予約もどんどん埋まるほどの人気となったのです。

そもそも「明太フランス」は、福岡県のお店が発祥と言われています。今では、老舗の明太子店も「明太フランス」を作るなど、人気が広がっています。

中にはこんな変わり種も登場！

20代

「明太ペペロンチーノバゲットです」

30代

「明太ペペロンチーノバゲット、買いました」

東京・表参道の人気店では、なんと明太子とペペロンチーノが夢の共演！福岡県産の明太子を使用、ニンニクの香りが際立つ特製バターは、カリッと焼き上げたバゲットと相性抜群です！

客

「地元が福岡のお店なので明太子がすごい美味しいですよね、たっぷり入っているし。基本2、3本買って、当日分以外は切って冷凍してあります。1個では足りないので」