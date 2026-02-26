バスケ日本代表が中国に14点リードし前半終了…西田や渡邊雄ら2P量産し主導権握る

2月26日、沖縄サントリーアリーナで「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2が行われ、バスケットボール男子日本代表（FIBAランキング22位）と男子中国代表（同27位）が対戦。日本が47－33とリードして前半を終えた。

日本にとっては、アジアカップ準優勝を果たした“難敵”中国をホームに迎え、今予選3連勝を目指す一戦。桶谷大ヘッドコーチ就任後初の公式戦でもある。スターティングファイブには齋藤拓実 西田優大、馬場雄大、渡邊雄太、アレックス・カークが起用された。

日本は渡邊雄太のダンクと3ポイントで先行する好スタート。ジョシュ・ホーキンソンに代わる形で今大会初めてロスター入りした帰化選手のアレックス・カークも、リバウンド争いのみならずパスの中継役としても機能した。第1クォーター中盤は停滞する時間帯もあったが、同終盤に富永啓生が2ポイントを重ね、21－11とリードを奪って最初の10分を終えた。

第2クォーターは、連続失点した開始1分半で桶谷HCがタイムアウト。すると、その後は粘り強いディフェンスで耐えつつ、馬場雄大のリバースレイアップ、渡邊雄太のフェイドアウェイ、西田優大のレイアップなど、的を絞らせない攻撃で2ポイントを量産。この10分間も26－22とリードを広げ、14点差をつけて前半を終えた。

前半終了時点では、西田がチーム最多12得点、渡邊雄太が11得点を記録。3ポイント成功率は18.2パーセント（2/11本）と低調だが、2ポイント成功率75パーセント（15/20本）を記録。平均身長200センチの中国を相手にペイント内得点で20－12と上回っている。

■試合速報



JPN｜21｜26｜｜｜＝47



CHN｜11｜22｜｜｜＝33

［写真］＝B.LEAGUE

【写真】桶谷ジャパン初陣！日本代表のロスター12名