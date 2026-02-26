Ayumu Imazuが、BMSGとのパートナーシップを締結した。

（関連：新着MVランキング：King & Prince“ならでは”の質感 Ayumu Imazuとのタッグで広がった「Theater」という世界観）

作詞作曲に加え、振付や楽曲提供まで自らこなすAyumu Imazu。今回のパートナーシップでは、BE:FIRSTやHANAを筆頭にダンス＆ボーカルの既成概念を塗り替えてきたBMSGの経験やプラットフォームを活かし、彼のセルフプロデュースを強みにした制作活動をさらに加速していくという。

Ayumu Imazuは、「次なるフェーズとしてBMSG、そして日高さんと共に進む決断をしました。人生をかけて準備を進めていますので、これからのAyumu Imazuをどうぞお楽しみに。」とコメントしている。

＜Ayumu Imazu コメント＞

いつも応援してくださる皆さまへ

Ayumu Imazuは、このたびBMSGと共に手を組んで活動していくことになりました。皆さまにお知らせできることを、とても嬉しく思います。

これまで支えてくださったすべての皆さまには、心から感謝しています。次なるフェーズとしてBMSG、そして日高さんと共に進む決断をしました。

人生をかけて準備を進めていますので、これからのAyumu Imazuをどうぞお楽しみに。引き続き応援よろしくお願いいたします。

Ayumu Imazu

（文＝リアルサウンド編集部）