ゲームボーイ用RPGソフト『ポケットモンスター 赤・緑』の発売30周年を記念した「ポケモン30周年、はじまる」キックオフ発表会が2月26日、東京ミッドタウンホールで開催された。2月27日の30周年記念日に合わせ、ANA（全日本空輸）、日本プロ野球、JOC（日本オリンピック委員会）とのコラボが発表されたほか、会場には新作グッズ、各メーカーとのコラボアイテムの展示も。また、ポケモンファンの俳優・高杉真宙、山本美月、永尾柚乃や、お笑い芸人のレインボー（ジャンボたかお、池田直人）が登壇し、魅力を語った。

■ポケモン30周年記念でコラボ続々発表 JOCキッズスポーツアンバサダー就任に プロ野球12球団で特別演出試合も

会場には、ポケモンセンターのグッズを始め、30周年を記念したさまざまな企業とのタイアップ商品が並び、LOGOSのキャンプ用品を筆頭に、高級磁器メーカーのLLADROのコラボ商品、菓子メーカー・ありあけの「ポケモン ミルクハーバー モンブラン」、おやつカンパニーの「ポケモン ベビースター ドデカイラーメン」、森永乳業／森永製菓の各種おやつのコラボ商品が展示された。

また、BANDAI SPIRITSの「一番くじ Pokemon 30th ANNIVERSARY」、タカラトミーが1997年に発売した等身大サイズの「ポケモン ピカチュウ1/1」ぬいぐるみなども展示され、集まった報道陣の注目を集めた。

ステージでは、ポケモン誕生30周年を記念し、ANAが『ポケットモンスター』シリーズの原点となる赤、緑、青の3色を配色した特別塗装機「ポケモンジェット」3機を、2026年中に就航させることが明らかに。

そして、JOCの発表では、フェンシングで、「北京オリンピック」（2008年）、「ロンドンオリンピック」（2012年）銀メダリストとなった日本オリンピック委員会専務理事の太田雄貴氏が登壇。JOCキッズスポーツアンバサダーにポケモンが就任したことを報告した。

太田氏は会場のスクリーンに投影されたエースバーン（サッカー）、ニャオハ（テニス）、ダゲキ（空手）、ネギガナイト（フェンシング）などの“応援ポケモン”を前に、「スポーツとポケモンが手を結び、（大会を）盛り上げていきたい」と意気込んだ。9月開催の「第20回アジア競技大会」などで、応援ポケモンが各競技を盛り上げるという。

続いて、日本プロ野球機構とのコラボ発表では、プロ野球12球団とポケモンがタッグを組み、「ポケモンベースボールフェスタ2026 ～30年の想いをボールに込めて～」と題したイベントの開催を告知。セ・パ12球団の試合で、特別演出試合が行われるほか、オリジナルグッズの販売も行われる。また、各球団の本拠地球場で、スマートフォン向けリアルワールドゲーム「ポケモンGO」との連携も予定されている。

なお、壇上には日本プロ野球 12 球団のユニホームを着用したピカチュウも登場し、読売ジャイアンツの田中将大選手からのお祝い映像も紹介された。田中投手は「ぼく自身も子どもの頃からポケモンと共に大きくなったと思います。今は子どもたちと一緒にポケモンと遊んでいて、本当に長く愛されているなと思います」とお祝いの言葉を述べた。

■俳優・高杉真宙＆山本美月、「一目惚れ」「よくわからない感じがかわいい」“ポケモン愛”さく裂

さらに、今回のイベントには、高杉真宙、山本美月、永尾柚乃、レインボーのジャンボたかおと池田直人も登壇。「フライゴン」を思わせる、淡いグリーンにピンクの差し色が入ったシャツに身を包んだ高杉は、1996年生まれの30歳ということで、「ポケモンと一緒に大きくなりました。小さい頃から遊んでいたポケモンとここで30周年をお祝いできるのがうれしい」と笑顔を見せ、「いつの時代でも愛されているポケットモンスターと、これからも少年心を忘れず、一緒に成長していきたい」と話した。

そんな高杉がポケモンに出会ったのは小学生のときだそう。ゲームボーイアドバンスを買ってもらい、弟と『ポケットモンスターサファイア』をプレイしていたとか。愛するフライゴンについても「一目惚れでした。デザインが好きなんです。フライゴンはずっと僕の相棒」と“ポケモン愛”をさく裂させた。

一方、4歳のときからポケモンが好きだという山本は、アプリゲーム『ポケモンGO』が特にお気に入りのようで、「父とポケモンを捕まえに台湾に行ったくらい」だそう。好きなキャラクターには「ププリン」を挙げ、「見るからにかわいい。よくわからない感じがすごくかわいい」とうれしそうに話した。

現在9歳の永尾は、「子どもから大人の方まで知っている、世界中で愛されていてすごいなと思います」とポケモンの魅力を語り、「3、４歳くらいのときに、映画『名探偵ピカチュウ』（2019年）を見まして、それからいろんなポケモンを知って、大好きになりました。お友達ともめっちゃポケモンの話をします」とにっこり。好きなポケモンは「カヌチャン」だといい、「泣き虫なところがあるけど、頑張り屋さんなところがすごくかわいいし、応援したくなる」とのこと。

レインボーのジャンボたかおは、小学1年生の誕生日に兄からゲームボーイを譲り受け、両親からはソフトをプレゼントしてもらったそう。「教科書の代わりに攻略本を見るくらい夢中になっていました」と当時を振り返った。好きなキャラクターには、自身に似ていて「他人な気がしない。シンパシーを感じる」という理由から「ヤドン」を挙げ、会場を笑わせる場面も。

対して池田も、「最初の旅のパートナーで、僕のポケモンは『ヒノアラシ』から始まりました。どんなときも一緒にいて移動しています」と明かしたのだった。

（文＝名鹿祥史）