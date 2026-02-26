米大リーグ・マリナーズの球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー（52）が、MLB Japan公式Instagramに登場した。投稿は2月22日に公開され、「イチローさんがマリナーズ のキャンプに登場！」と紹介。アリゾナ州ピオリアで行われている春季キャンプで、フリオ・ロドリゲス（25）と向き合う姿が収められている。

【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶

動画では、青空の下、芝の上で軽やかにステップを踏みながら送球するイチローの姿が映る。コンパクトで無駄のない動きから放たれるボールは鋭く、フィニッシュまで美しいフォームが印象的だ。遠目のシルエットであっても、しなやかな身のこなしはひと目で分かる存在感を放っている。

【画像】青空の下でキャッチボールを行うイチロー（画像はMLB Japan公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「レジェンド どこかの選手かなって思いました。この肩はイチローさん」「もう後ろ姿と投げ方でイチローさんて分かる～」「イチローさんのキャッチボールは所作が綺麗なキャッチボールですね。見てて魅了されます」「希少な動画ありがとうございます」といった声が寄せられている。