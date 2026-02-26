「Golden SixTONES」山賢人ら『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の豪華出演者が降臨！3月1日（日）よる9時！！
日テレ23年ぶりにリニューアルの日曜よる9時放送【Golden SixTONES】
SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で遊ぶ60分！
ゲストの素顔を引き出す、熱量MAXの王道スタジオバラエティーが始動！！
今回のゲストは映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』から
山粼賢人・山田杏奈・眞栄田郷敦・矢本悠馬・工藤阿須加・舘ひろし
SixTONESとのガチンコ対決で大熱狂！
ご褒美グルメをめざして真剣勝負に挑む！
これって…入るのか！？入らないのか！？を予想する
身の回りにある様々な物のサイズ感覚を問う新感覚目利きゲーム！
優れたサイズ感覚をもっているのは一体誰だ！？
👑回転レシーブ球児
目の前であるモノを超高速回転！それが何かを当てる動体視力が試されるゲーム！
『ゴールデンカムイ』の豪華出演者たちは、アクションシーンで鍛えられた反射神経の良さを活かして
全問正解なるか！？
【出演】
SixTONES
【ゲスト】
山粼賢人、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、舘ひろし