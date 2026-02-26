日テレ23年ぶりにリニューアルの日曜よる9時放送【Golden SixTONES】

👑サイズの晩餐これって…入るのか！？入らないのか！？を予想する身の回りにある様々な物のサイズ感覚を問う新感覚目利きゲーム！優れたサイズ感覚をもっているのは一体誰だ！？👑回転レシーブ球児目の前であるモノを超高速回転！それが何かを当てる動体視力が試されるゲーム！『ゴールデンカムイ』の豪華出演者たちは、アクションシーンで鍛えられた反射神経の良さを活かして全問正解なるか！？【出演】SixTONES【ゲスト】山粼賢人、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、舘ひろし