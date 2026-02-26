「理由は不明だ」ベンチ入り禁止のモウリーニョ、まさかの場所でマドリー戦を見守る。自身の有名戦術を体現？

「理由は不明だ」ベンチ入り禁止のモウリーニョ、まさかの場所でマドリー戦を見守る。自身の有名戦術を体現？