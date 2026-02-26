BMSGがAyumu Imazuとのパートナーシップを締結！「次なるフェーズとしてBMSG、そして日高さんと共に進む決断をしました」
2024年に「Obsessed」が世界的にバイラルヒットし、その後もヒット曲をリリース。2025年には「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」に選出されるなど世界中にリスナーを持ち、今大きく注目されているグローバルアーティスト・Ayumu Imazuとの協業をBMSGが発表した。
■2025年には「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」に選出
作詞作曲に加え、振り付けや楽曲提供まで自らこなすAyumu Imazuだが、BE:FIRSTやHANAを筆頭にダンス＆ボーカルの既成概念を塗り替えてきたBMSGの経験やプラットフォームを活かし、彼のセルフプロデュースを強みにした制作活動をさらに加速していくことが期待される。
アメリカと日本に制作拠点を置き活動を行うAyumu Imazuの感性とBMSGの共鳴するマインドが混ざることで日本からアジア、さらには世界を席巻する次世代のエンターテインメントが生まれることは間違いない。
