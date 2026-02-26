レノファ山口と考える「住み続けたい街」 周南・福川小で授業
住み続けたくなるまちについて考えました。
周南市の小学校できょうレノファ山口が持続可能性＝サステナビリティについて学ぶ授業を行いました。
（レノファ山口 内山遼祐専務）
「レノファを使ってどうやって自分のまちを良くしていくかどうやったら良くなるかそれをレノファ・企業・大人と考えていく」
周南市の福川小学校で開かれた「サステナトレセン山口」。
サステナトレセンはサステナビリティと日本サッカーの育成制度＝「トレセン」を合わせた言葉で環境や社会課題への意識を持った子供たちを育てようというものです。
地域の企業や大人も交え子どもたちがまちの課題について考えました。
（児童）
「食品のロスを減らすためにみんなで一緒に食べたりしてゴミを減らすとか」
「余った食事は肥料する」
（5年生が発表）
「放置竹林を使ったアスレチック施設を作ったり小学校の校庭にあるサッカーボールを竹で作ったものに変えるといいと思う」
（レノファ山口 内山遼祐専務）
「たくさんの人に支えられて成り立っているクラブなので地域に貢献していく街づくりに貢献していくというのがは必須そこがクラブが強くなることの一番大切な部分」
レノファ山口では来年度はより実践的なプログラムを進めていく方針です。