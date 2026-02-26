

2月26日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ <195A> [東証Ｇ] 決算月【3月】 2/26発表

毎年9月末時点で300株以上を保有する株主を対象に、自社商品詰め合わせ7000円相当を贈呈する。1000株以上保有株主には産直EC「食べチョク」の産直ギフトカード8000円分、2000株以上はさらに「MOVE.eBike」シリーズ商品の半額クーポンを追加で贈呈する。



■記念優待 ――――――――――――



ひらまつ <2764> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/26発表（場中）

第45期の節目を記念して特別株主優待を実施。26年3月末時点で5000株以上保有の株主に5000円分の電子優待券、5年以上継続保有の株主には100株以上500株未満で1000円分、500株以上5000株未満で5000円分の電子優待券をそれぞれ贈呈する。5000株以上かつ5年以上継続保有の株主は合計1万円分の贈呈となる。



■拡充 ――――――――――――――



バイタルケーエスケー・ホールディングス <3151> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/26発表

新制度では毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数と保有期間に応じて500～5000円分のQUOカードを配布し、1000株以上保有株主には優待品を追加で贈呈する。従来は1000株以上保有株主に優待品を贈呈していた。



フジ・メディア・ホールディングス <4676> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/26発表

3月末基準日における保有株数100株以上の優待内容に、動画配信サービス「FOD」3ヵ月無料視聴、フジテレビ番組観覧（抽選）を追加。



月島ホールディングス <6332> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/26発表

保有株数の要件を1000株以上→500株以上に引き下げる。3月末時点で500株以上1000株未満、または9月末時点で4月以降新たに500株以上1000株未満を保有する株主に新米2kgを贈呈する。



あいちフィナンシャルグループ <7389> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/26発表（場中）

3月末割当の1→5の株式分割実施後も保有株数の要件は「100株以上」を据え置く。実質拡充。



■変更 ――――――――――――――



アスモ <2654> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/26発表

500株以上の優待内容を一部変更する。



ＪＢイレブン <3066> [名証Ｍ] 決算月【3月】 2/26発表（場中）

20％割引券の配布を中止。保有株数2000株以上に対する50％割引券を1枚→2枚に変更する。



株探ニュース

