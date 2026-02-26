山口市の小学校で地震と津波を想定した訓練です。



警察の機動隊も参加して人命救助の訓練が行われました。



山口市の名田島小学校で行われた避難訓練には児童や地域の人などおよそ80人が参加しました。



地震発生後にグラウンドへ集合し、その後、津波警報が出たという想定で屋上に避難しました。



学校での避難訓練は通常、ここで終了しますが…。



♪「名田島小学校屋上にて子ども一名が負傷。レスキュー要請願う」





けが人が出た想定のもと機動隊による人命救助の訓練も行われました。これは子どもたちが日常を過ごす学校で救助の様子を間近に見ることで早期避難の大切さや避難のときの心構えを学んでもらおうと県が今年度から新たに取り組んでいるものです。これまでに名田島小学校のほか県内4つの小学校で風水害や土砂災害などを想定し行われています。（1年生）「ちょっと怖かったけど本当の（地震の）ときは避難したい」（3年生）「警察の人が来て人を助けるところとかみて勉強になった」（県防災危機管理課 松田健介主任）「人命救助を間近に感じられる機会ができてよかった。災害はいつどこで起こるか分からないのでその場その場で一番、ベストな避難方法をしてほしい」訓練の後、児童たちは救助に使う警察車両や資機材について機動隊員から説明を受けていました。