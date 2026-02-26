再利用を目指すロケット「朱雀3号」、第2四半期に回収試験へ再挑戦―中国

中国の商業宇宙企業の代表である藍箭航天（LandSpace）がこのほど開かれた国連宇宙空間平和利用委員会（COPUOS）の科学技術小委員会第63回会議で、中国が再利用を目指すロケット「朱雀3号」について、今年第2四半期（4〜6月）に再び回収試験を実施する計画であると発表しました。

「朱雀3号」の研究開発チームは現在、ロケットの着陸プロセスの改善を進めており、2026年第2四半期に再度回収試験を実施し、その結果を踏まえて、今年第4四半期（10〜12月）には初の回収・再利用飛行を試みる予定です。つまり、「朱雀3号」の1段目の回収に成功すれば、それは次に打ち上げる「朱雀3号」ロケットに再利用されることになります。

「朱雀3号」は、中国が自主開発した再利用可能な液体酸素・メタン燃料ロケットです。ロケットの1段目には、姿勢制御システム、グリッドフィンおよび着陸脚が装備されており、打ち上げ後に垂直着陸して回収され、再利用することが可能です。

「朱雀3号」は2025年12月3日、中国初の軌道投入レベルの運搬ロケットの1段目回収技術の実証試験として初めて打ち上げられました。帰還飛行中、ロケットは再突入点火段階および空力滑空段階のいずれにおいても、自律で着陸場への高精度な誘導制御を実現しました。ただし、地表まで数キロメートルの地点で異常燃焼が発生し、軟着陸には至りませんでした。（提供/CRI）