しびれと辛さにハマる人が続出中のマーラータン。その人気を受け、きょう、あるお店がオープンしました。

客

「痺れる辛さで。常に3個以上はストックしている」

発売から1年4か月で累計出荷数1000万個を突破したのは、麺の素材にさつま芋を使用したマーラータンのカップ麺です。SNSでは具材をちょい足しするおうちマーラータンも大人気。

そして、きょう！

記者

「平日にもかかわらず行列ができています」

東京・吉祥寺にオープンしたマーラータンの専門店。なんと手がけたのは、そのカップ麺を販売する企業なんです。こちらのお店で頂けるのは、カップ麺の味をベースにしたオリジナルの一品。1杯620円から楽しめます。

医食同源ドットコム 営業部次長 劉佳雯さん

「カップの中だと、どうしても限界があるので、カップ以上のアレンジをみなさまに楽しんでいただきたい」

客

「カップ麺にはない具材を入れられて、めっちゃ美味しいです」

“シビカラ”のスープは、カップ麺の味をベースに牛骨やローストチキンの風味を加え、旨みを凝縮したほか、麺もカップ麺と同じモチモチのさつま芋麺などを使用。具材はカップに入れることができなかった新鮮野菜や小籠包、エビ団子など40種類以上あります。

客

「（辛くて）カップ麺が苦手な人でも、店舗だったら絶対食べられる」

カップ麺の味を進化させたマーラータンの専門店。今後も、都内に実店舗を増やしていく予定とのことです